Трамп заявив про можливість перекидання американських військ з Німеччини до Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький запевнив, що Варшава готова прийняти частину військ США, розміщених у ФРН.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив, що частина дислокованих у Німеччині американських військ може бути перекинута до Польщі. Про це він заявив, спілкуючись з журналістами перед тим, як вилетів з Білого дому на гелікоптері Marine One до ґольф-курорту Sterling у Вірджинії. Кореспондент Polskiego Radia Марек Валкуський (Marek Wałkuski) запитав його, чи, якщо він вирішить вивести американські війська з Німеччини, він передислокує їх до Польщі чи інших країн на східному фланзі НАТО.

«Польщі це сподобалось би. У нас прекрасні відносини з Польщею. У мене прекрасні відносини з президентом [Польщі Каролем Навроцьким]. Я їх підтримую. Мені [Навроцький] дуже подобається. Він стартував далеко позаду і переміг. Він чудовий боєць, чудовий хлопець. Він мені подобається, тому це можливо», – заявив Трамп.

Коли Трампа запитали, чи виконає він прохання президента Польщі про збільшення кількості американських військ, він відповів: «Можливо, виконую».

Нагадаємо, що минулого тижня Пентаґон оголосив про намір вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини. Пізніше Трамп припустив, що ця кількість може бути більшою. Офіційного рішення ще не оголошено.

Про те, що Польща готова розмістити у себе частину виведених з Німеччини військ США, президент Кароль Навроцький заявив у ході візиту до Литви на початку травня. «Ми диспонуємо необхідною для цього інфраструктури», – запевнив тоді він.

Про готовність розмістити в своїй країні додаткові американські війська заявив і президент Литви Ґітанас Науседа (Gitanas Nausėda). Зараз там дислоковано понад 1000 американських військовослужбовців. В Польщі їх близько 10 тисяч.