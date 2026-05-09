У Болгарії новий прем’єр – експрезидент Румен Радев.

Зразу ж було затверджено й склад нового уряду.

 

 

Парламент Болгарії затвердив лідера партії «Прогресивна Болгарія, експрезидента 62-річного Румена Радева на посаду прем'єр-міністра країни. За його кандидатуру проголосували 124 депутати, проти виступили 70, ще 36 утрималися. Про це повідомила болгарська газета Dnes.

 

Також парламент з аналогічним результатом проголосував за структуру і особовий склад нового уряду. Згодом новообраний прем'єр, віцепрем'єри та міністри склали присягу.

 

Виступаючи у парламенті, Радев заявив, що його команда зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та бідністю, відновленні верховенства права. «Ми не маємо ілюзій щодо криз та випробувань, з якими зіткнеться уряд – галопуючі ціни, бюджет, відсутність реформ, важка глобальна енергетична криза та загострення конфліктів», – заявив Радев депутатам.

 

Нагадаємо, що Румен Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 до 2026 року. У січні цього року він подав до демісії, щоб взяти участь у парламентських виборах і боротися за посаду прем'єра, який у Болгарії має ширші повноваження, ніж президент.

 

На позачергових виборах у квітні партія Радева отримала 44,5% голосів та 131 місце з 240 у парламенті. Таким чином у Болгарії вперше з 1997 року утворилася однопартійна більшість, тобто «монокоаліція».

 

Румен Радев завжди вважався євроскептиком і проросійським політиком. Він дистанціювався від загального проукраїнського курсу уряду країни, виступав проти санкцій щодо Росії, зустрічався з російськими діячами та закликав до «прагматичного діалогу» з Москвою, перебуваючи на посаді президента. Радев закликав Україну поступитися частиною території заради миру. У Києві йому неодноразово відповідали про неприйнятність такого плану.

 

За плечима Радева – військова кар'єра. У 2003 році він отримав ступінь магістра стратегічних досліджень у Військово-повітряному коледжі США в Алабамі, після чого був призначений командувачем ВПС Болгарії.

09.05.2026

