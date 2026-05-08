Паліччя

Богдан СМОЛЯК

ВИРВАНІ СТОРІНКИ

Новелети

 

 

Про відхід славетного давньогрецького мислителя й байкаря Езопа 2590 років тому

 

Засудили. І то судовищем суддів, котрі відмовились радо від оплати; свідків, котрі не боялися кривосвідчити: цей чоловік украв священну золоту чашу, – позаяк були речниками таких же численних лжесвідків; піфії, яка все відала й без розслідування…

 

Підсудний ревно обстоював свою гідність і невинуватість. Вперше у житті відчувши потребу говорити з людьми не як із дітьми, що помиляються через незнання й невміння, а як із дітьми, що цілком свідомо виколупують у ластівки очата… Він бачив злочинний намір і знав: сердечним переконанням його не перемогти. Не здолати, скажімо, єдино правильними відповідями на три сакральні запитання… Та й хіба їх могли поставити раби темних пристрастей?! Тому замовк. А глянувши на кийки в руках декого із присутніх, прошепотів у серці: «О моє паліччя!..» – й, таке враження, перестав також бачити…

 

Проте його скинули зі скелі. За узвичаєним присудом крадієві-святотатцеві.

 

Коли бралися вгору хнябистими сходинами, наче вибитими в камені ногами спотикливих смертників, призахідне сонце раптом хлюпнуло на блідо-вапнякову кручу густою крівцею – і з цієї миті він уже думав тільки про свою останню хвилю. Як же падав у затінену порожнечу – встиг ще попрощатись зі звір᾿ям і твар᾿ям своїх вигадливих фабул, зі всіма тридцятьма купно. На прощання з людьми і богами часу не вистачило…

 

А перед цим, заздалегідь і впритул, у Дельфах відбулось багато чого зумисного. Славне на увесь еллінський світ і далеко поза ним місто-святилище, що передбачало, тим і визначаючи, долі багатьох тисяч осіб і багатьох держав, чиї представники селилися якнайближче до оракула, – різномовні й того здавна мирні Дельфи готувалися до війни, власне судової розправи, з Езопом. Хто це – знав тут кожен великий і малий, як і те, до чого все йде. Дельфійцям вочевидь бракувало майдану, злютованого інтересом передовсім свого поселення, а не оракула, завше зацікавленого у маєтній різності. Тутешня криклива агора нагадувала безліч острівців, поміж якими шастали човники з вічними підбурювачами. І дуже вмілими. Й ось роз᾿юджене місто запрагло позиватися з мудрим радником – не навпаки. Треба було ще довести чужинцям-амбасадорам – очам і вухам чи не пів світу, – що чоловік цей приблуда і, не маючи власного даху над головою, не має права вважати небо Еллади своїм; хоча й відомий по всіх усюдах. Що повчаючи людей, ображає їх; навіть із жерцями тримається рівно; якийсь собі ходячий оракул – у Дельфах, як бозна-де… Потім. Треба довести, відповідно перебільшуючи і применшуючи, що він згіршує смертних уже самою своєю зовнішністю: мовляв, горб спереду – черево, горб іззаду – на спині; покручені руки; вигнуті дугами, як стійки в кіфари, ноги; вирячені очі; столочена маківка… І мова така лагідна, ніби звернена тільки до самого себе. І вдяганка – справжні лахи, хоча й чисті; вицвілі на сонці, стоншені пранням. Треба хутчій занехаяти його підступні оповідки, а ту, котра зараз у всіх на вустах, – про палиці, що, пишаючись, носилися на хвилях, але потрапивши у вир, опинились яка де та як, – її розбити на друзки! Тим паліччям хіба не йменував він увесь нáрід, буцімто піддатливий зловмисникам?..

 

І довели, занехаяли… Змалювали звичайного чоловіка відразливим. Однак уже наступне покоління містян звело йому пам᾿ятник, бо мудрість людська рідкісна, як і доброта, чесність, цнота. На жаль, накиненому недоброзичливцями уявленню про зовнішність мудреця потомки поступились – непереборною виявилася спокуса протиставити внутрішній гармонії зовнішню потворність. Без цього й досі ніби не уявляємо людини винятково справжньої.

 

 

08.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Емоційна архітектура барокової естетики
Дмитро Запорожан
9 травня у Львові вперше виступить Дмитро Запорожан – молодий контратенор з Харкова. Яскрава програма поєднає камерну інтимність та неймовірну емоційність музики бароко.
07.05.26 | | Штука
Пленер на «Зеленому оці»
Молоді митці звертаються до дослідження світу, залучаючи всі органи чуття, досліджуючи текстури та матеріали, працюючи безпосередньо в просторі довкола львівського озера «Зелене око».
07.05.26 | | Штука
«Візьми і з'їж її!»
Юрій Винничук
Підводжу голову і бачу цілі полиці ще не прочитаних книжок. Але вже сама їхня присутність діє на мене як наркотик. Я чудово знаю, що в них мені смакуватиме
06.05.26 | | Дискурси
Голос молоді про вічність
Концерт "Музика молодих композиторів" є частиною проєкту з промоції української академічної музики Ukrainian Live Classic. Звучатимуть твори для голосу та органа, в основі яких лежать біблійні псалми.
06.05.26 | | Штука
Риба
Майкл Мишкало
Через три покоління вже не буде людей, які пам’ятатимуть нас. На нашій могильній плиті залишаться цифри народження-смерті. Все...
05.05.26 | | Дискурси
Спочатку була цифра
Юрко ТИМЧУК
Живий класик стверджував, що людина цікавиться «своїм калом, питками та казнями і уродами». Залишилося з’ясувати «ціну питання» цього всього цікавого. Огляд подій тижня в Україні.
05.05.26 | | Україна
Літературний вечір Артура Дроня
Окрім текстів із попередніх книжок, письменник читатиме вірші та прозу, які раніше не публікувалися й звучали тільки на живих зустрічах. А деякі твори Артур зачитає на публіку вперше.
05.05.26 | | Штука
Людвиг Сальо, борець за наше шкільництво
Андрій Бойда
Людвиг Сальо вартує згадки на вулицях Львова та Коломиї, де він жив і писав свої трактати про виховання молоді у нашій Галичині
05.05.26 | | Минуле

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.