Напередодні МОК скасував усі обмеження для білоруських спортсменів.

Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics – WA) – одна з найбільших міжнародних спортивних федерацій – відмовилася скасовувати санкції проти білоруських спортсменів, незважаючи на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), ухвалену днем ​​раніше. Про це повідомило спортивне німецьке видання Sportschau. WA заявила у п'ятницю, восьмого травня, що перегляне свою позицію лише тоді, коли з'являться конкретні ознаки просування мирних перемовин щодо України.

«Наша Рада чітко вирішила переглянути свої рішення, щойно стане очевидним конкретний поступ у мирних переговорах. Ми всі сподіваємося, що це станеться незабаром. Однак до того часу Рада єдина у своєму рішенні від березня 2022 року, яке було переглянуто знову в 2023 та 2025 роках», – заявив президент WA Себастьян Коу (Sebastian Coe).

Санкції WA проти російських та білоруських спортсменів, офіційних осіб та тренерів було запроваджено у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Себастьян Коу, який сам є членом МОК, відвідав Україну перед Олімпійськими іграми 2024 року в Парижі, щоб зустрітися зі спортсменами та президентом Володимиром Зеленським. На зустрічах він наголошував на своїй солідарності з Україною, яка стримує російського агресора.

Нагадаємо, що МОК сьомого травня рекомендував скасувати санкції проти білоруських атлетів – відповідне рішення ухвалив виконком організації під керівництвом президенткі Кірсті Ковентрі (Kirsty Coventry). Якщо міжнародні федерації слідуватимуть рекомендації МОК, білоруські спортсмени матимуть право виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором та гімном, у тому числі в командних видах спорту. Росія при цьому, як і раніше, залишається відстороненою.