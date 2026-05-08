Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилася зняти санкції з Білорусі.

Напередодні МОК скасував усі обмеження для білоруських спортсменів.

 

                 Себастьян Коу

 

Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics – WA) – одна з найбільших міжнародних спортивних федерацій – відмовилася скасовувати санкції проти білоруських спортсменів, незважаючи на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), ухвалену днем ​​раніше. Про це повідомило спортивне німецьке видання Sportschau. WA заявила у п'ятницю, восьмого травня, що перегляне свою позицію лише тоді, коли з'являться конкретні ознаки просування мирних перемовин щодо України.

 

«Наша Рада чітко вирішила переглянути свої рішення, щойно стане очевидним конкретний поступ у мирних переговорах. Ми всі сподіваємося, що це станеться незабаром. Однак до того часу Рада єдина у своєму рішенні від березня 2022 року, яке було переглянуто знову в 2023 та 2025 роках», – заявив президент WA Себастьян Коу (Sebastian Coe).

 

Санкції WA проти російських та білоруських спортсменів, офіційних осіб та тренерів було запроваджено у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Себастьян Коу, який сам є членом МОК, відвідав Україну перед Олімпійськими іграми 2024 року в Парижі, щоб зустрітися зі спортсменами та президентом Володимиром Зеленським. На зустрічах він наголошував на своїй солідарності з Україною, яка стримує російського агресора.

 

Нагадаємо, що МОК сьомого травня рекомендував скасувати санкції проти білоруських атлетів – відповідне рішення ухвалив виконком організації під керівництвом президенткі Кірсті Ковентрі (Kirsty Coventry). Якщо міжнародні федерації слідуватимуть рекомендації МОК, білоруські спортсмени матимуть право виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором та гімном, у тому числі в командних видах спорту. Росія при цьому, як і раніше, залишається відстороненою.

 

08.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Емоційна архітектура барокової естетики
Дмитро Запорожан
9 травня у Львові вперше виступить Дмитро Запорожан – молодий контратенор з Харкова. Яскрава програма поєднає камерну інтимність та неймовірну емоційність музики бароко.
07.05.26 | | Штука
Пленер на «Зеленому оці»
Молоді митці звертаються до дослідження світу, залучаючи всі органи чуття, досліджуючи текстури та матеріали, працюючи безпосередньо в просторі довкола львівського озера «Зелене око».
07.05.26 | | Штука
Голос молоді про вічність
Концерт "Музика молодих композиторів" є частиною проєкту з промоції української академічної музики Ukrainian Live Classic. Звучатимуть твори для голосу та органа, в основі яких лежать біблійні псалми.
06.05.26 | | Штука
Риба
Майкл Мишкало
Через три покоління вже не буде людей, які пам’ятатимуть нас. На нашій могильній плиті залишаться цифри народження-смерті. Все...
05.05.26 | | Дискурси
Спочатку була цифра
Юрко ТИМЧУК
Живий класик стверджував, що людина цікавиться «своїм калом, питками та казнями і уродами». Залишилося з’ясувати «ціну питання» цього всього цікавого. Огляд подій тижня в Україні.
05.05.26 | | Україна
Літературний вечір Артура Дроня
Окрім текстів із попередніх книжок, письменник читатиме вірші та прозу, які раніше не публікувалися й звучали тільки на живих зустрічах. А деякі твори Артур зачитає на публіку вперше.
05.05.26 | | Штука
Людвиг Сальо, борець за наше шкільництво
Андрій Бойда
Людвиг Сальо вартує згадки на вулицях Львова та Коломиї, де він жив і писав свої трактати про виховання молоді у нашій Галичині
05.05.26 | | Минуле
Присвята маестро Курту Шміду
“Віденська весна” – багатовимірна подія, що поєднує музику, пам’ять і візуальне мистецтво. Життєвим кредо Курта Шміда було: “Через музику робити людей щасливими”. Сьогодні це звучать як терапія.
04.05.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.