1535-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (84%) на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 912 із 1038 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:25 Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження в Ярославлі об’єкта нафтової сфери, який мав важливе значення для фінансування російської війни.

10:15 В рамках розслідування 116 кримінальних справ від початку повномасштабної війни РФ зафіксовано факти вбивства 306 українських військовополонених, повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь.

10:10 Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 17,4 тис. мирних жителів, поранено понад 43 тис. цивільних, вбито понад 700 українських дітей і травмовано більше 2,4 тис., повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь.

10:05 За час війни росіяни здійснили 1,6 тис. атак на об’єкти енергетичної системи із застосуванням 5204 БпЛА, пошкодивши 707 об’єктів енергетики в Україні, загинуло 28 людей, а 444 отримали поранення, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. З початку повномасштабної війни вони спрямував 1,5 тис. дронів на об’єкти залізничної інфраструктури України, якими пошкодили 558 об’єктів залізниці, вбили 165 людей і травмували більше 900.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,7% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

141,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1346,6% артилерійських систем (з них 15,2% за минулий тиждень),

158,4% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

97,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська за добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, вбили 2 людей у Добропіллі, по одну у Краматорську і одну в Маяках, ще 3 людини дістали поранення є загиблі та поранені, повідомив голова Донецької обласної вівйськової адміністрації Вадим Філашкін.

09:50 У Дніпропетровській області внаслідок майже 30 атак російських військ із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомби поранення дістали троє людей, також зафіксовано руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та пожежі в низці громад області, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:45 На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів загинула одна жінка та ще четверо людей отримали поранення, повідомила Національна поліція України.

09:35 Впродовж минулої доби внаслідок масованих атак російських військ на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, під ударами опинилися 48 населених пунктів області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 У Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер, суху погоду та ускладнений доступ через мінну небезпеку вже охопила понад 1100 гектарів території, повідомили в ДСНС.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська та Долинка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень, ворог здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 23 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Лиман та в бік населеного пункту Ізбицьке. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Радьківка та Новоплатонівка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Ковалівка, Дробишеве, Ставки, Діброва та Лиман. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Плещіївки та Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Торецьке, Нове Шахове, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Калинівське та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку відбулися 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка, Верхня Терса, Запоріжжя, Чарівне та Оленокостянтинівка. На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три атаки в бік Антонівського мосту та острова Білогрудого. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також ворог втратив один танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1817 безпілотних літальних апаратів, 334 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії оголосило умови одностороннього перемир’я, оголошеного Росією на 9 травня — День Перемоги.

• Напередодні одностороннього перемир’я, оголошеного на день перемоги, Росія висуває дедалі більш драматичні погрози ескалації конфлікту проти України.

• Кремль, ймовірно, намагається довести, що він може знелюднити місто Київ і контролювати прийняття рішень партнерами України за допомогою погроз ескалації війни, навіть попри те, що президент Росії Путін, ймовірно, прагне приховати слабкість, яку викрили удари України по глибокому тилу Росії.

• Кремль продовжує створювати інформаційні передумови для виправдання можливих майбутніх дій з протиповітряної оборони в повітряному просторі НАТО.

• Внутрішні документи адміністрації президента Росії свідчать про те, що Росія як і раніше не готова піти на суттєві компроміси щодо кінцевого результату війни в Україні.