Євроунія готується до евентуальних перемовин із Росією.

Проте Кремль не подає жодних сигналів готовності до діалогу.

 

 

Лідери країн Європейської Унії готуються до майбутніх перемовин з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи у Європейському університетському інституті у Флоренції.

 

«Я веду перемовини з лідерами 27 країн-членів, щоб визначити, як нам найкраще організуватися і що саме нам необхідно обговорити з Росією, коли настане слушний момент для цього», – цитує слова Кошти британська газета The Financial Times. Він стверджує, що «є потенціал» для переговорів з Путіним, але наразі «ніхто не бачив ознак готовності Росії до ефективної участі в серйозних обговореннях». Кошта також зазначив, що ЄУ не має наміру заважати перемовинам, які ведуть США.

 

Говорячи про підготовку до евентуального діалогу з Росією, Кошта згадав, що на саміті Унії на Кіпрі наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський закликав представників ЄУ «бути готовими зробити позитивний внесок у переговори». Високопоставлений український чиновник, коментуючи ці слова для преси, зазначив: «Нам потрібна тісніша координація на європейському рівні. ЄУ могла би брати участь у переговорах як лідер, який виступає від імені усіх європейців».

 

Востаннє спроба діалогу між Європою та Росією відбулася на початку лютого 2026 року, коли радники президента Франції Емманюель Бонн (Emmanuel Bonne) та Бертран Бухвальтер (Bertrand Buchwalter) відвідали Москву для обговорення можливої ​​участі ЄУ в мирних переговорах щодо припинення російсько-української війни.

 

Тоді пропозиції французів у Кремлі відкинули. Деякі ЗМІ навіть повідомляли, що помічник Путіна Юрій Ушаков використав нецензурну лексику у розмові з представниками Франції, коли відкидав їхню пропозицію щодо перемовин.

08.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Емоційна архітектура барокової естетики
Дмитро Запорожан
9 травня у Львові вперше виступить Дмитро Запорожан – молодий контратенор з Харкова. Яскрава програма поєднає камерну інтимність та неймовірну емоційність музики бароко.
07.05.26 | | Штука
Пленер на «Зеленому оці»
Молоді митці звертаються до дослідження світу, залучаючи всі органи чуття, досліджуючи текстури та матеріали, працюючи безпосередньо в просторі довкола львівського озера «Зелене око».
07.05.26 | | Штука
Голос молоді про вічність
Концерт "Музика молодих композиторів" є частиною проєкту з промоції української академічної музики Ukrainian Live Classic. Звучатимуть твори для голосу та органа, в основі яких лежать біблійні псалми.
06.05.26 | | Штука
Риба
Майкл Мишкало
Через три покоління вже не буде людей, які пам’ятатимуть нас. На нашій могильній плиті залишаться цифри народження-смерті. Все...
05.05.26 | | Дискурси
Спочатку була цифра
Юрко ТИМЧУК
Живий класик стверджував, що людина цікавиться «своїм калом, питками та казнями і уродами». Залишилося з’ясувати «ціну питання» цього всього цікавого. Огляд подій тижня в Україні.
05.05.26 | | Україна
Літературний вечір Артура Дроня
Окрім текстів із попередніх книжок, письменник читатиме вірші та прозу, які раніше не публікувалися й звучали тільки на живих зустрічах. А деякі твори Артур зачитає на публіку вперше.
05.05.26 | | Штука
Людвиг Сальо, борець за наше шкільництво
Андрій Бойда
Людвиг Сальо вартує згадки на вулицях Львова та Коломиї, де він жив і писав свої трактати про виховання молоді у нашій Галичині
05.05.26 | | Минуле
Присвята маестро Курту Шміду
“Віденська весна” – багатовимірна подія, що поєднує музику, пам’ять і візуальне мистецтво. Життєвим кредо Курта Шміда було: “Через музику робити людей щасливими”. Сьогодні це звучать як терапія.
04.05.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.