Проте Кремль не подає жодних сигналів готовності до діалогу.

Лідери країн Європейської Унії готуються до майбутніх перемовин з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи у Європейському університетському інституті у Флоренції.

«Я веду перемовини з лідерами 27 країн-членів, щоб визначити, як нам найкраще організуватися і що саме нам необхідно обговорити з Росією, коли настане слушний момент для цього», – цитує слова Кошти британська газета The Financial Times. Він стверджує, що «є потенціал» для переговорів з Путіним, але наразі «ніхто не бачив ознак готовності Росії до ефективної участі в серйозних обговореннях». Кошта також зазначив, що ЄУ не має наміру заважати перемовинам, які ведуть США.

Говорячи про підготовку до евентуального діалогу з Росією, Кошта згадав, що на саміті Унії на Кіпрі наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський закликав представників ЄУ «бути готовими зробити позитивний внесок у переговори». Високопоставлений український чиновник, коментуючи ці слова для преси, зазначив: «Нам потрібна тісніша координація на європейському рівні. ЄУ могла би брати участь у переговорах як лідер, який виступає від імені усіх європейців».

Востаннє спроба діалогу між Європою та Росією відбулася на початку лютого 2026 року, коли радники президента Франції Емманюель Бонн (Emmanuel Bonne) та Бертран Бухвальтер (Bertrand Buchwalter) відвідали Москву для обговорення можливої ​​участі ЄУ в мирних переговорах щодо припинення російсько-української війни.

Тоді пропозиції французів у Кремлі відкинули. Деякі ЗМІ навіть повідомляли, що помічник Путіна Юрій Ушаков використав нецензурну лексику у розмові з представниками Франції, коли відкидав їхню пропозицію щодо перемовин.