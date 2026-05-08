МОК скасував усі обмеження для спортсменів з Білорусі.

Це лише рекомендація, а дозвіл на участь спортсменів у конкретних змаганнях повинні надавати їхні організатори та міжнародні федерації.

 

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у четвер, сьомого травня, рекомендував зняти всі обмеження з білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до повернення на міжнародні змагання, включно з кваліфікаційними турнірами до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі, які стартують цього року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«Виконком МОК більше не рекомендує жодних обмежень на участь білоруських спортсменів, включно з командами, у змаганнях під егідою міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів… МОК продовжує орієнтуватися в реаліях, що постійно ускладнюються, і наслідках поточного геополітичного контексту, включно зі зростаючою кількістю воєн і конфліктів, а також враховує посилення глобальної нестабільності. При цьому комітет повинен виконувати свою важливу місію – зберігати ґрунтовану на цінностях і по-справжньому глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію», – заявили в МОК.

 

Спортивні чиновники наголошують, що це лише рекомендація, а дозвіл на участь спортсменів у конкретних змаганнях з конкретних видів спорту повинні будуть надавати їхні організатори та міжнародні федерації. Однак при ухваленні таких рішень рекомендації МОК враховуватимуться насамперед.

 

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року МОК рекомендував усунути російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів. Претензії до Білорусі полягали в тому, що керівництво країни підтримало Кремль у війні, а її територія використовувалася як плацдарм для вторгнення в Україну. Ухвалене у четвер рішення не стосується Росії: санкції проти неї продовжують діяти.

 

Тепер білоруські спортсмени зможуть знову виступати під своїм прапором та зі своїм гімном, у тому числі у командних видах спорту.

 

Національний олімпійський комітет України заявив «категоричний протест» та висловив «глибоке розчарування» у зв’язку з рішенням МОК. У заяві українського комітету йдеться, що Білорусь продовжує підтримувати російську аґресію проти України та є співучасником війни. «Територія Білорусі використовується для запуску ракет і ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки росіян», – зазначає НОК України.

08.05.2026

