Війна. Травень 2026 року

Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Травень 2026 року

Четвер, Травень 7, 2026 - 11:45

Пленер на «Зеленому оці»
Молоді митці звертаються до дослідження світу, залучаючи всі органи чуття, досліджуючи текстури та матеріали, працюючи безпосередньо в просторі довкола львівського озера «Зелене око».
07.05.26 | | Штука
Голос молоді про вічність
Концерт "Музика молодих композиторів" є частиною проєкту з промоції української академічної музики Ukrainian Live Classic. Звучатимуть твори для голосу та органа, в основі яких лежать біблійні псалми.
06.05.26 | | Штука
Літературний вечір Артура Дроня
Окрім текстів із попередніх книжок, письменник читатиме вірші та прозу, які раніше не публікувалися й звучали тільки на живих зустрічах. А деякі твори Артур зачитає на публіку вперше.
05.05.26 | | Штука
Людвиг Сальо, борець за наше шкільництво
Андрій Бойда
Людвиг Сальо вартує згадки на вулицях Львова та Коломиї, де він жив і писав свої трактати про виховання молоді у нашій Галичині
05.05.26 | | Минуле
Присвята маестро Курту Шміду
“Віденська весна” – багатовимірна подія, що поєднує музику, пам’ять і візуальне мистецтво. Життєвим кредо Курта Шміда було: “Через музику робити людей щасливими”. Сьогодні це звучать як терапія.
04.05.26 | | Штука
«Лови летючу мить життя...»
Андрій Содомора
Дня не ловили – був той день у нас, А ми, щасливі ми, були – у ньому. Був з нами він, іще не заздрий час,     Ми – з ним у надвечір’ї весняному.
04.05.26 | | Дискурси
«Першообрази» Анатолія Криволапа
Виставка пропонує поглянути на творчість митця крізь призму пошуку первинного образу — того, що передує формі, але визначає її внутрішню сутність. Експозиція об’єднує нефігуративні живописні роботи  із іконописним досвідом художника. 
03.05.26 | | Штука
Бог з машини
Віталій Портников
Всі зусилля з обнулення справедливості й чеснот рано чи пізно завершуються катастрофічною поразкою тих, хто намагається заперечити сам сенс людського існування
03.05.26 | | Дискурси

