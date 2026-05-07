У Сінгапурі вчителям дозволили бити учнів палицями.

Це покарання застосовуватиметься лише до хлопців і лише за булінг.

 

 

Міністр освіти Сінгапуру Десмонд Лі підтвердив, що вчителям буде дозволено використовувати палиці для дисциплінування неслухняних учнів у певних випадках. Про це повідомив телеканал CNN. «Наші школи можуть використовувати побиття палицею як дисциплінарний захід, якщо всі інші заходи є неадекватними, враховуючи тяжкість проступку», – заявив Десмонд Лі, виступаючи в парламенті, у відповідь на запитання щодо нових заходів боротьби з булінгом, оголошених 15 квітня. Нова система покарань буде запроваджена в школах Сінгапуру з 2027 року.

 

Міністр розповів, що під час покарання вчителі дотримуватимуться суворих протоколів, щоб гарантувати безпеку учня. «Наприклад, побиття палицею має бути схвалене директором і застосовуватися лише уповноваженими вчителями. Школи враховуватимуть такі чинники, як зрілість учня та те, чи допоможе побиття палицею учню навчитися на своїй помилці та зрозуміти серйозність того, що він накоїв», – сказав він законодавцям, а

 

За словами міністра, цей підхід базується на дослідженнях, які показують, що діти та молодь вчаться робити кращий вибір, коли є чіткі межі, що підкріплюються неминучими відчутними наслідками.

 

У вказівках, опублікованих на вебсайті Міністерства освіти Сінгапуру, зазначено, що карати палицею можна лише учнів чоловічої статі не старших за 9 років. «Побиття палицею є дисциплінарним заходом лише для хлопчиків за поважні правопорушення – як крайній захід, коли це абсолютно необхідно»,в – наголошується в опублікованих правилах.

 

07.05.2026

