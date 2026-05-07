1534-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 19:00) росіяни атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (90%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1046 із 1181 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1343,7% артилерійських систем (з них 14,6% за минулий тиждень),

158,3% РСЗВ (з них 1,6% за минулий тиждень),

97,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські війська атакували п'ять районів Дніпропетровської області, постраждали чотири людини, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:35 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 12 людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 П'ять людей загинули та ще одинадцять дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині минулої доби, повідомила поліція Сумської області.

09:25 Російські війська за добу завдали 797 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони двоє людей загинуло, ще 12 поранено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів-камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове та Голубівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та іще один важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шість авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки, Зеленого, Вільчі. На Куп’янському напрямку ворог атакував десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки. На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного, Твердохібового. На Слов’янському напрямку агресор штурмових дій не проводив. На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Торецького, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке, Новий Донбас. На Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в бік Вербового та Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки, Зеленого, Рибного та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Прилуки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також знешкоджено шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, чотири наземних робототехнічних комплекси, 1851 безпілотний літальний апарат, 233 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна в односторонньому порядку оголосила про припинення вогню, яке мало розпочатися опівночі з 5 на 6 травня, у відповідь на оголошене Росією в односторонньому порядку припинення вогню до Дня Перемоги, заплановане на 9 травня.

• Російські військові проігнорували оголошене Україною в односторонньому порядку припинення вогню, а Кремль звинуватив Україну в порушенні перемир’я, незважаючи на те, що російські війська продовжували бойові дії після того, як вранці 6 травня почало діяти одностороннє припинення вогню з боку України.

• Росія рішуче проігнорувала українське перемир’я та запустила серію безпілотників і ракет, внаслідок чого загинуло щонайменше 21 цивільних осіб і щонайменше 82 отримали поранення.

• Зусилля Росії щодо захисту російського населення від наслідків зростання світових цін на нафту та збитків, завданих російській нафтовій інфраструктурі, заважають Росії повною мірою реалізувати вигоди від збільшення доходів від нафти та газу.