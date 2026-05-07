Французька авіаносна група підійшла до Ормузької протоки.

Французькі військовики візьмуть участь в операції зі залагодження безпеки судноплавства в протоці.

Французька авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем Charles de Gaulle, яка раніше дислокувалася в східній частині Середземного моря, пройшла через Суецький канал і готується до можливої ​​участі в місії зі залагодження безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомив телеканал Euronews. «Це має продемонструвати, що ми не тільки готові, а й здатні гарантувати безпеку Ормузької протоки», – йдеться в заяві Єлисейського палацу, оприлюдненій у середу, шостого травня.

Операції, як зазначило Міністерство оборони Франції, розпочнеться, «щойно дозволять обставини». Авіаносець Charles de Gaulle несе на облавку близько двох десятків винищувачів типу Rafale, його супроводжують кілька фрегатів.

Речник Генштабу ЗС Франції полковник Ґійом Верне (Guillaume Vernet) підкреслив, що ширша коаліція щодо Ормузької протоки, сформована Францією, Великою Британією та більш ніж 50 країнами, не почне діяти, допоки не буде виконано дві умови: зниження загрози для судноплавства та відновлення впевненості у безпеці маршруту. За його словами, навіть у цьому випадку будь-яка операція вимагатиме згоди сусідніх держав.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели 16 квітня саміт у Парижі за участю понад 50 країн. Його учасники виступили за початок міжнародної місії зі залагодження безпеки судноплавства через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном. Згодом військові планувальники з понад 30 держав погодили деталі операції на конференції у Великій Британії.