Росіянин спалив себе живцем у річницю вторгнення в Україну.

Перед смертю він написав на снігу поруч: «Ні війні».

 

 

Рано вранці 24 лютого 2025 року біля меморіалу 1200 гвардійцям у Калінінграді здійснив самоспалення 37-річний місцевий мешканець Олександр Окуньов. Влада інформацію про це приховала. Встановити факт інциденту через півтора року факт зуміли  журналісти латвійського російськомовного інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, «Важные истории» спільно з Delfi Estonia та литовською телерадіокомпанією LRT.

 

З'ясувалося, що обгорілий труп калінінградця о 6:40 – приблизно через дві години після смерті – виявив випадковий перехожий. Поруч на снігу було написано балончиком з фарбою «Ні війні». «У довідці про результати поліційного чергування самоспалення Окуньова згадується поряд з повідомленнями ще про два трупи і дев'ятикласницю, яка пішла з дому», – пишуть розслідувачі.

 

На місце виїхали співробітники слідчого відділу Ленінського району Калінінграда. Голові міської адміністрації Олені Дятловій доповіли про те, що сталося, і та, як стверджує джерело, взяла все під свій контроль. До 9:15 ранку всі сліди інциденту були прибрані.

 

Інформація про це не з'явилася в жодному зі ЗМІ і не згадувалася в соцмережах. Взимку 2026 року про самоспалення мешканця Калінінграда вперше повідомила розвідка Естонії без вказання імені загиблого.

 

Олександр Окуньов працював системним адміністратором у компанії з продажу торгівельного обладнання. Він не був громадським активістом й не брав участь у політичних заходах. При цьому колишні колеги зазначають, що Окуньов мав «круті програмістські мізки». Приблизно за півроку до самоспалення Окуньов вирішив звільнитися. За інформацією однієї з його колишніх колег, після звільнення з роботи він сидів удома і практично ні з ким не спілкувався.

06.05.2026

