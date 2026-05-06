1533-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та три гармати. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 96 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував в бік Радьківки та Кіндрашівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Діброва та в районі Торського. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед в районі Закітного. На Краматорському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну ворожу атаку в напрямку Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє. На Олександрівському напрямку противник 14 разів атакував у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка, Степове та Нове Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в бік Антонівки та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, п’ять реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 12 наземних роботизованих комплексів, 1 ракету, 2031 безпілотний літальний апарат та 282 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Триваючі далекобійні удари України по містах, розташованих глибоко в тилу Росії, свідчать про нездатність Росії надійно захистити великі міста та об’єкти інфраструктури європейської частини Росії від ударів дронів і ракет.

• Українські удари завдають значної шкоди широкому колу російських міст.

• Погроза Росії вжити заходів у відповідь проти України за нібито заплановані удари по Москві під час Дня Перемоги свідчить про те, що президент Росії Путін усвідомлює, що не може надійно захистити ці глибокі тилові райони, включаючи свою столицю, від українських ударів.

• Наполягання Путіна на проведенні параду до Дня Перемоги 9 травня свідчить про його відмову прийняти реальність, що Україна повернула Путіну його війну на територію Росії.

• Російські війська здійснили комбіновані удари безпілотниками та ракетами протягом дня 4 травня та в ніч з 4 на 5 травня, в результаті чого загинуло щонайменше семеро цивільних осіб і щонайменше 35 отримали поранення.

• Російські війська здійснили подвійний ракетний удар по рятувальникам у Полтавській області, в результаті чого загинуло двоє людей і щонайменше 23 отримали поранення.

• Серія російських ударів 4 та 5 травня спричинила значні втрати, незважаючи на відносно невелику кількість безпілотників та ракет у комплексі, оскільки Росія продовжує вдосконалювати свою тактику ударів, щоб завдати максимальної шкоди способами, які непропорційно впливають на цивільне населення.