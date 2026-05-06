США заявили про закінчення операції «Епічна лють» проти Ірану.

Також зупинено щойно почату операцію «Проєкт Свобода».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що операцію  «Проєкт Свобода» (Project Freedom) зі супроводу суден, які застрягли в Перській затоці, буде призупинено на «короткий проміжок часу». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа у Truth Social. У ніч на середу, шосте травня, американський президент написав, що операцію «Проект Свобода» буде «поставлено на паузу на короткий період часу, щоб з'ясувати, чи вдасться фіналізувати та підписати угоду» з Іраном.

 

За словами глави Білого дому, операцію, реалізація якої розпочалася у понеділок, четвертого травня, зупинено на прохання Пакистану, який виступає посередником на перемовинах, а також інших країн. Трамп також написав у Truth Social, що рішення було ухвалене у зв'язку з «величезними військовими успіхами» та «значним поступом» у досягненні мирної угоди з Іраном.

 

Ще раніше Вашінґтон заявив про завершення наступальних дій проти Ірану та операції «Епічна лють» (Epic Fury). «Операцію "Епічна лють" завершено, як президент і повідомив Конґрес. Ми закінчили цей етап», – заявив у вівторок, 5 травня, державний секретар Марко Рубіо під час пресконференції у Білому домі.

 

Ще першого травня Дональд Трамп повідомив Конґрес США про завершення війни проти Ірану через режим припинення вогню. Таким чином адміністрація Трампа оминула закон від 1973 року, згідно з яким Білому дому необхідно заручатися підтримкою парламенту для продовження збройного конфлікту, який триває понад 60 днів.

 

За словами Рубіо, адміністрація Трампа «не вважає цю юридичну вимогу конституційною», проте продовжує дотримуватися окремих положень закону для «збереження добрих відносин з Конґресом».

06.05.2026

