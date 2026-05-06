Швеція оголосила про створення нової розвідувальної аґенції.

Цей крок є частиною ширшої перебудови безпекової системи країни, спричиненої війною Росії в Україні.

 

                   Марія Мальмер Стенерґард

 

Уряд Швеції заявив у вівторок, п’ятого травня, що продовжить реалізацію плану створення нової розвідувальної аґенції, націленої на протидію зовнішнім загрозам. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на урядову заяву. У ній, зокрема зазначається, що цей крок є частиною ширшої перебудови безпекової системи країни, спричиненої війною Росії в Україні.

 

Нова аґенція називатиметься Службою зовнішньої розвідки Швеції (UND) і розпочне свою роботу у січні 2027 року. Про це на пресконференції заявила міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенерґард (Maria Malmer Stenergard). «Під час війни в Україні стало цілком очевидно, що інформаційна перевага і здатність швидко і безперервно адаптувати різні технічні системи мають не менше значення, ніж передові системи озброєння», – сказала вона, додавши, що нову службу можна буде порівняти британською MI6.

 

У Швеції вже існує Служба військової розвідки та безпеки (MUST), яка відповідає за зовнішні загрози, а також невійськова Шведська служба безпеки (SAPO), яка займається загрозами для внутрішньої безпеки. Стенерґард заявила, що нова служба візьме на себе частину обов'язків MUST і тісно співпрацюватиме зі шведськими збройними силами та SAPO, а також з Національним управлінням радіозв'язку оборони (FRA), що відповідає за радіорозвідку.

 

«У міру розвитку нашої розвідувальної структури ми також будемо краще узгоджені зі структурами, які існують у рамках НАТО та серед наших союзників. Новій аґенції буде доручено виявляти зовнішні загрози для Швеції. Її діяльність здійснюватиметься за допомогою збору, обробки та аналізу інформації», – розповіла Стенерґард.

 

Законопроект про створення нової спецслужби передано до Законодавчої ради, яка розглядає відповідні документи. У червні документ буде передано парламенту.

06.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Першообрази» Анатолія Криволапа
Виставка пропонує поглянути на творчість митця крізь призму пошуку первинного образу — того, що передує формі, але визначає її внутрішню сутність. Експозиція об’єднує нефігуративні живописні роботи  із іконописним досвідом художника. 
03.05.26 | | Штука
Бог з машини
Віталій Портников
Всі зусилля з обнулення справедливості й чеснот рано чи пізно завершуються катастрофічною поразкою тих, хто намагається заперечити сам сенс людського існування
03.05.26 | | Дискурси
Творчість у Гомін Центрі
У травні в новому мистецькому просторі – Гомін Центр Львівського органного залу, який відкритий для всіх, – відбудеться понад 20 подій: від камерних концертів до лекцій про мистецтво та занять музикою.
02.05.26 | | Штука
Віденський вальс у підмосковних сутінках
Олеся Ісаюк
Наші ідейні та політичні розбіжності – про спосіб проживання й осмислення двох травм, імперської і тоталітарної. Це стосується всіх.
02.05.26 | | Україна
Кардинал
Василь МАХНО
З чубком на голові, в кунтуші з кармазину, прилітає до моїх квітів,                     висаджених в горщики. Прилетить, поозирається. Зауважить мене – і зникає на кілька день.
02.05.26 | | Дискурси
Музичні пелюстки Органного залу
Львівський органний зал підготував насичену програму з 65 подій. Серед них – масштабні симфонічні полотна, десятки камерних концертів, світові зірки класичної сцени та нова програма хору “Гомін”.
01.05.26 | | Штука
Михайло Мороз: аристократ кольору в українському мистецтві
Любов Волошин
Його твори оздоблювали офіси президента США, канцлера Баварії, прем'єр-міністра Канади, кардинальську палату у Ватикані
01.05.26 | | Минуле
Губка буття і її капіляри
Тарас Прохасько
Франціск питається – а що ж у вас свого, як не від Бога? Я запитую себе – що ж у мене мого, як не від нас, від дзядзя? Коли опускаюся у криницю пам'яті найглибше, то намацую оте ми.
30.04.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.