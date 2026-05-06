Швеція оголосила про створення нової розвідувальної аґенції.

Уряд Швеції заявив у вівторок, п’ятого травня, що продовжить реалізацію плану створення нової розвідувальної аґенції, націленої на протидію зовнішнім загрозам. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на урядову заяву. У ній, зокрема зазначається, що цей крок є частиною ширшої перебудови безпекової системи країни, спричиненої війною Росії в Україні.

Нова аґенція називатиметься Службою зовнішньої розвідки Швеції (UND) і розпочне свою роботу у січні 2027 року. Про це на пресконференції заявила міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенерґард (Maria Malmer Stenergard). «Під час війни в Україні стало цілком очевидно, що інформаційна перевага і здатність швидко і безперервно адаптувати різні технічні системи мають не менше значення, ніж передові системи озброєння», – сказала вона, додавши, що нову службу можна буде порівняти британською MI6.

У Швеції вже існує Служба військової розвідки та безпеки (MUST), яка відповідає за зовнішні загрози, а також невійськова Шведська служба безпеки (SAPO), яка займається загрозами для внутрішньої безпеки. Стенерґард заявила, що нова служба візьме на себе частину обов'язків MUST і тісно співпрацюватиме зі шведськими збройними силами та SAPO, а також з Національним управлінням радіозв'язку оборони (FRA), що відповідає за радіорозвідку.

«У міру розвитку нашої розвідувальної структури ми також будемо краще узгоджені зі структурами, які існують у рамках НАТО та серед наших союзників. Новій аґенції буде доручено виявляти зовнішні загрози для Швеції. Її діяльність здійснюватиметься за допомогою збору, обробки та аналізу інформації», – розповіла Стенерґард.

Законопроект про створення нової спецслужби передано до Законодавчої ради, яка розглядає відповідні документи. У червні документ буде передано парламенту.