Польща заявила про готовність збудувати платну дорогу від кордону до Львова.

Польський уряд розглядає можливість фінансування проєкту будівництва автомагістралі М10 від пункту пропуску Корчова – Краковець до Львова в рамках допомоги у відбудові України. Автомагістраль завдовжки 80 км має бути платною, оплату стягуватиме польський уряд.

Як повідомляє Forsal.pl, цей проєкт розглядають як участь Польщі у відбудові України. Агентство промислового розвитку (ARP), ймовірно, координуватиме цей процес за умови політичного схвалення.

«Наше бачення полягає у відбудові України через створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише для Сходу, а й для всього Близького Сходу. План ARP полягає в максимальному взаємозв'язку цих проєктів у цій ключовій для польської економіки галузі», – заявив президент Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабуська.

Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції «Відновлення України», яка відбудеться 25–26 червня в Ґданську. Бартоломей Бабуська в інтерв'ю Польському пресовому агентству (PAP) пояснив, що додатком номер один до цієї угоди буде перелік проєктів, узгоджених з українською стороною, починаючи з проєкту будівництва автомагістралі М10.

Автомагістраль М10 (завдовжки приблизно 80 км) в Україні має стати продовженням траси А4, яка закінчується на прикордонному переході Корчова. Польська сторона наполягала на будівництві автомагістралі ще до Євро–2012, але на той час Україні на це не вистачало коштів.

Як пише Gazeta Wyborcza, інвестиції будуть реалізовані на основі польського законодавства. Польський уряд забезпечить фінансування, а потім призначить підрозділ для контролю за всім процесом.

Будівництво автомагістралі від Корчової до Львова не буде просто «подарунком», кажуть поляки. Польська сторона збиратиме плату за проїзд протягом багатьох років, як це тепер відбувається на трасі А2 поблизу Познані.

Реакції української сторони на пропозицію поляків наразі немає. Не озвучена також сума інвестицій. Зазвичай будівництво 1 км автомагістралі у Польщі, залежно від складності ділянки, коштує 30–50 млн злотих (≈7–12 млн євро).

Нагадаємо, що в Україні (на Львівщині зокрема) плани щодо будівництва дороги Львів–Краковець обговорюються ще з початку 2000-х років. Близькі до початку реалізації цього плану були у 2014 році, коли Львівська область підписала меморандум про співпрацю з Агенцією розвитку з Польщі, та восени 2021 року, коли тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про розробку проєктів побудови п'яти автобанів, першим з яким мав стати якраз Краковець–Львів.