Розвідка США вважає безуспішною спробу знищити ядерну програму Ірану.

За її даними, Тегеран зберіг усі запаси високозбагаченого урану.

 

 

За даними розвідки Сполучених Штатів, час, необхідний Ірану для створення ядерної зброї, не змінився з минулого літа. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на джерела. 2025 року аналітики підрахували, що американо-ізраїльська атака зсунула терміни евентуального створення Іраном ядерної зброї від дев'яти місяців до року.

 

Як уточнює агенція, ядерний потенціал Ірану залишається стабільним навіть після двох місяців військової операції США та Ізраїлю. Це пов'язано з тим, що останні американські атаки, які почалися 28 лютого, зосереджувалися на звичайних озброєннях і військово-промисловій базі Ірану, а не на ядерній інфраструктурі.

 

Розвідка вважає, що Іран зберіг усі запаси високозбагаченого урану. За даними МАГАТЕ, йдеться про 440 кілограмів урану, місцезнаходження якого невідоме. Цих запасів може вистачити для створення 10 ядерних боєголовок. Експерти зазначають, що матеріали, ймовірно, заховані у глибоких підземних тунелях, недоступних для авіаударів.

 

«Наскільки нам відомо, Іран досі володіє всіма своїми ядерними матеріалами. Ці матеріали, ймовірно, заховані глибоко під землею, куди американські боєприпаси не можуть проникнути», – сказав Ерік Брюер (Eric Brewer), віцепрезидент програми дослідження ядерних матеріалів аналітичного центру з контролю над озброєннями Nuclear Threat Initiative.

 

Американські чиновники, включно з президентом Дональдом Трампом, неодноразово називали необхідність ліквідації ядерної програми Ірану «ключовою метою війни». «Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю. Це мета цієї операції», – написав віцепрезидент Джей Ді Венс на порталі X.

 

05.05.2026

