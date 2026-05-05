Маковецький

Губка буття і її капіляри

Тарас Прохасько

Франціск питається – а що ж у вас свого, як не від Бога? Я запитую себе – що ж у мене мого, як не від нас, від дзядзя? Коли опускаюся у криницю пам'яті найглибше, то намацую оте ми.