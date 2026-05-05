Німеччина передасть Україні електростанцію з «Північного потоку».

Це рішення розкритикувала прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини».

Німеччина планує передати Україні газову теплоелектростанцію, яка раніше забезпечувала роботу газогону «Північний потік». Про це повідомила газета Die Welt із покликом на заяву німецької компанії Sefe Securing Energy for Europe (колишня Gazprom Germania), яка володіє цією станцією.

Йдеться про електростанцію у Любміні поблизу Ґрайфсвальда. Вона використовувалася для створення технологічного тепла під час подачі російського газу до німецької газотранспортної мережі. Потужність станції становить 84 МВт тепла та електроенергії.

Влітку 2022 року Росія скоротила, а згодом повністю зупинила постачання газу «Північним потоком». А згодом цей газогін – як і «Північний потік – 2», який так і не був введений в експлуатацію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, незабаром отримав серйозні пошкодження внаслідок вибухів. Крім того, через війну в Україні Німеччина заявила про відмову від імпорту російського газу.

Як стверджує Sefe, після припинення постачання російського газу дном Балтійського моря у вересні 2022 року експлуатація станції стала нерентабельною. Оскільки інших споживачів тепла від об'єкта немає, роботу станції було повністю зупинено у 2023 році. Покупця для ТЕС знайти також не вдалося, розповіли у компанії.

«Таким чином, електростанція буде надана українському оператору електростанцій в рамках гуманітарної допомоги. Це не призведе до жодних економічних збитків для компанії порівняно з демонтажем та утилізацією. Водночас ця угода сприяє підтримці енергетичної інфраструктури України», – заявила компанія Sefe.

Прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» розкритикувала це рішення компанії. Ніколаус Крамер (Nikolaus Kramer), член земельного парламенту від «Альтернативи» та районної ради Передньої Померані-Ґрайфсвальду, назвав цей крок «абсурдним». «Ця електростанція мала служити енергетичній безпеці нашої держави. Ляпас нашим громадянам», – заявив він.