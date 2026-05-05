1532-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету (9%) та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» (85%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1191 із 1348 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

141,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1338,7% артилерійських систем (з них 16,7% за минулий тиждень),

157,7% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

96,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:55 Троє працівників "Нафтогазу" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок масованої російської атаки цієї ннача, ще 37 поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

09:50 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна людина загинула та семеро постраждали, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:45 Російські війська за допомогою БПЛА, 5 травня, близько 07:30 ранку атакували та знищили на Харківщині залізничний вагон, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На Полтавщині дрон влучив між коліями поруч із тепловозом, пошкодивши вагон та спричинивши займання. На Дніпропетровщині під час атаки БПЛА було зафіксовано пошкодження електровозу, який знаходився на колії.

09:40 Російська армія вранці здійснила ракетну атаку по Харкову, є пошкодження та постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

09:35 Внаслідок російських ударів по приватному сектору одного з населених пунктів Чернігівської області постраждали дві людини, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій,

09:30 Внаслідок російських атак Дніпропетровської області постраждали дві людини: в Дніпрі та на Нікопольщині, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. РФ понад 20 разів атакувала п’ять районів області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.

09:25 Російські війська за добу завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області, троє людей загинуло, ще 11 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ та Запорізький район, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Через ворожу дронову атаку в Київській області постраждали троє людей, повідомили в ДСНС, внаслідок удару у житловий сектор Броварського району травмовано двох людей, внаслідок обстрілу і пожежі на промисловому об’єкті у Вишгородському районі травмовано одну людину.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка, Вільна Слобода Сумської області; Цвіткове, Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та Амбарне. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Радьківка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль та Озерне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Різниківка. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Малинівка, Никифорівка та Віролюбівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Торецького, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Покровськ, Гришине, Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка. На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя, Злагода та Вербове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська. На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в напрямку Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, три наземні робототехнічні комплекси, 1968 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У витоку з європейської розвідки йдеться про те, що президент Росії Путін дедалі більше турбується про свою особисту безпеку та безпеку своїх високопосадовців. ISW не виявив незалежних доказів, які б підтверджували інші аспекти витоку з розвідки щодо побоювань Путіна стосовно спроби державного перевороту в Росії.

• Міністерство оборони Росії призначило генерал-полковника Чайка на посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії (ВКС) після нещодавньої внутрішньої критики щодо провалів російської протиповітряної оборони та повітряної кампанії.

• Російські війська вперше проникли на околиці Костянтинівки наприкінці жовтня 2025 року, але досі не досягли значного оперативного прогресу в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив одностороннє припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня у відповідь на риторику Росії щодо припинення вогню 9 травня, у «День Перемоги», закликавши російські війська відповісти взаємністю.

• 3 травня шведська влада затримала російський нафтовий танкер «тіньового флоту».