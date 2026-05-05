Росія оголосила припинення вогню на 8-9 травня.

Водночас Кремль пригрозива ударом по Києву, якщо Україна спробує зірвати парад на 9 травня.

Росія, за рішенням диктатора Володимира Путіна, оголосила перемир'я у війні з Україною. Воно триватиме два дні – 8 та 9 травня 2026 року. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву російського Міністерства оборони.

«Відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації В.В. Путіна, 8-9 травня 2026 р. оголошується перемир'я на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній Війні… Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад», – йдеться в заяві.

Водночас Москва пригрозила Києву, що завдасть масованого ракетного удару у відповідь, якщо Україна спробує зірвати парад на 9 травня, «У разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Збройні сили Російської Федерації завдадуть, масованого ракетного удару у відповідь по центру Києва», – йдеться у заяві російського військового відомства.

Тим часом президент України Володимир Зеленський оголосив «режим тиші», який розпочнеться з 6 травня. «Ми вважаємо людське життя незрівнянно більшою цінністю, ніж “святкування“ будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. <…> Діятимемо дзеркально, починаючи з зазначеного моменту. Настав час російським вождям робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.