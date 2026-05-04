Австрія вислала трьох співробітників посольства Росії за шпигунство.

Росія пообіцяла «жорстку реакцію».

Австрія вислала трьох співробітників російського посольства у Відні, підозрюваних в «організації прослуховування зі шпигунською метою». Про це повідомила газета Der Standard. Міністерство закордонних справ Австрії в понеділок, четвертого травня, підтвердило повідомлення телерадіокомпанії ORF про так званий «ліс антен» на дахах російського диппредставництва.

«Шпигунство – це проблема безпеки для Австрії», – заявила австрійська міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінґер (Beate Meinl-Reisinger). Вона додала, що використання дипломатичного імунітету з метою шпигунства неприпустимо, і про це російській стороні було заявлено недвозначно.

За даними Der Standard, усі троє підозрюваних росіян уже полишили країну. Австрійська прокуратура вела проти них розслідування у зв'язку з ймовірною розвідувальною діяльністю з використанням пристроїв на дахах російського посольства та російського дипломатичного житлового комплексу у Відні. У середині квітня російського посла було викликано до австрійського МЗС. Вислання росіян відбулося через те, що Росія протягом 14 днів не зняла дипломатичного імунітету з підозрюваних осіб.

Імена висланих дипломатів не наводяться. Як уточнює видання, загальна кількість російських дипломатів, висланих Австрією з 2020 року, досягла 14-ти.

Посольство Росії назвало «нічим не виправданим» та обурливим кроком висилку Австрією трьох російських дипломатів та пообіцяло «жорстку реакцію». Диппредставництво назвало те, що сталося «політично вмотивованим кроком». «Як і в попередніх подібних випадках, нам не надано жодних свідчень, а тим більше доказів порушень Віденської конвенції про дипломатичні зносини, які нібито мали місце. Жорстка реакція Москви на ці абсолютно бездумні дії австрійської сторони, безумовно, буде»,— зазначено в повідомленні посольства.

За даними ORF, Росія за допомогою встановленого обладнання перехоплювала дані, які передаються міжнародними організаціями через супутниковий Інтернет. У Відні розташовані штаб-квартири ООН, Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) та Міжнародної аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ). За оцінкою експертів з безпеки, австрійська столиця традиційно є одним із головних центрів шпигунства в Європі.