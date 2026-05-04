1531-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 155 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» з Курська, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерово РФ, ТОТ Донецька, Гвардійська ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1137 із 1296 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

141,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1337,6% артилерійських систем (з них 17,4% за минулий тиждень),

157,5% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:45 Зранку російський безпілотник типу "Ланцет" вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ – Харків – Довжанський неподалік Кам’яної Яруги Чугуївського району Харківської області, постраждали двоє цивільних, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

09:40 Минулої доби внаслідок російських атак на Херсонську область загинула людина, ще 12 були поранені, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини, постраждали семеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:20 Російські війська за добу завдали 868 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. В Запорізькому районі та Запоріжжі поранено 11 людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10394 дрони-камікадзе та здійснив 3384 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Вільна Слобода Сумської області; Просяна Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне, Оріхів, Омельник, Листівка, Таврійське, Григорівка, Одарівка, Зарічне, Комишуваха, Цвіткове, Любицьке, Широке, Новоселівка, Новорозівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу окупантів та дві гармати. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки. На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у бік Курилівки та Ківшарівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в бік Лиману, Нового Миру, Дробишевого та Озерного. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Калеників та Різниківки. На Краматорському напрямку минулої доби наші воїни відбили атаку противника в районі Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Сергіївка, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував в районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Злагода, Єгорівка, Красногірське та Березове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Цвіткового, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. На Оріхівському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в бік Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 11 наземних роботизованих комплексів, 2249 безпілотних літальних апаратів, 5 ракет, 268 одиниць автомобільної та 17 одиниць спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують кампанію ударів на великі відстані по російських військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі, використовуючи слабкі місця в російській системі ППО.

• Додаткові доходи Росії від зростання цін на нафту, ймовірно, є недостатніми, щоб кардинально змінити хід поглиблення економічних проблем країни.

• Високопоставлені російські банкіри продовжують висловлювати занепокоєння з приводу економічних проблем, які будуть загострюватися протягом 2026 фінансового року, незважаючи на збільшення доходів Росії від нафти.