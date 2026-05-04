Трамп пообіцяв, що ВМС США виводитимуть кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати супроводжуватимуть судна нейтральних країн, які заблоковані в Ормузькій протоці і які прагнуть її покинути, – заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social у неділю, третього травня. Операція під назвою Project Freedom («Проєкт свобода») розпочнеться у понеділок, четвертого травня. «Це судна з регіонів світу, які аж ніяк не причетні до того, що зараз відбувається на Близькому Сході», – цитує Трампа інформаційна агенція Reuters.

Рішення про початок операції було ухвалено після звернень третіх країн, які просили звільнити їхні судна зі заблокованого морського коридору, розповів Трамп. Він зазначив, що кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці, є «всього лише нейтральними і невинними спостерігачами». «Переміщення суден потрібне для того, щоб звільнити людей, компанії та країни, які не зробили абсолютно нічого поганого – вони є жертвами обставин», – написав президент США.

Для реалізації цієї місії Сполучені Штати використовують есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та палубного базування, а також безпілотники, повідомило Центральне командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM). «Наша підтримка цієї оборонної місії має важливе значення для регіональної безпеки та світової економіки, тоді як ми також підтримуємо військово-морську блокаду», – заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер (Brad Cooper).

Водночас, як повідомило видання Axios з покликом на американських чиновників, кораблі ВМС США в рамках операції з проведення торгових суден через Ормузьку протоку лише «скеровуватимуть» їх, але не супроводжуватимуть безпосередньо. За словами одного з джерел, ВМС США надаватимуть комерційним суднам інформацію про найзручніші морські шляхи в протоці, у тому числі ті, які не замінували іранські військовики. «Операція не передбачає обов'язкового супроводу комерційних суден військовими кораблями», – розповів співрозмовник видання. При цьому, за його словами, американські кораблі перебуватимуть «у безпосередній близькості» на випадок, якщо потрібно буде запобігти нападам іранських військовиків на торгові судна, що проходять через протоку.