Рейтинг Трампа побив черговий антирекорд.

Американці розчаровані політикою президента на тлі війни в Ірані та зростання цін на пальне.

 

 

Рейтинг схвалення президента Сполучених Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за два терміни його перебування при владі.  Його політикою незадоволені 62% американців та лише 37% підтримують його дії. Про це свідчать дані спільного опитування громадської думки газетою The Washington Post, телеканалом ABC News та соціологічним інститутом Ipsos. Результати дослідження було опубліковано у неділю, третього травня.

 

Рейтинг схвалення Трампа з економічних питань, які мали вирішальне значення для його повернення до Білого дому у 2024 році, падає на тлі війни в Ірані, зростання цін на паливо та інфляції, що прискорюється. Як випливає з опитування, найбільше – 76% респондентів – незадоволені подорожчанням життя в США через рішення, ухвалені Трампом. 72% розчаровані його політикою щодо інфляції, ще 66% не схвалюють війну з Іраном.

 

Найбільше респонденти підтримують міґраційну політику адміністрації США, передовсім у посиленні контролю на кордоні з Мексикою. Але і тут негативна оцінка залишається переважаючою (45% схвалення і 54% несхвалення). Його рейтинги зі загального управління імміґрацією ще гірші: 40% схвалення та 59% несхвалення.

 

 

Серед республіканців підтримка Трампа залишається стабільною на рівні 85%, проте його рейтинг серед так званих незалежних виборців, які симпатизують Республіканській партії, сягнув нового мінімуму 56%. Загалом підтримка Трампа серед незалежних виборців – з урахуванням тих, хто схиляється до демократів – становить 25%, свідчать дані опитування.

 

Низькі рейтинги схвалення президента за кілька місяців до проміжних виборів до Конґресу США ставлять під поважну загрозу збереження республіканської більшості в Палаті представників, а також загрожують їхній більшості в Сенаті.

 

Як зазначає The Washington Post, прихильники Демократичної партії тепер набагато мотивованіші голосувати. Згідно з опитуванням, зареєстровані виборці віддають перевагу демократам, які випереджають республіканців на п'ять відсоткових пунктів.

04.05.2026

