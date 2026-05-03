Іран передав США пропозицію з 14 пунктів щодо мирного врегулювання.

Трамп же вважає, що іранці «ще не заплатили досить високу ціну».

Влада Ірану передала Сполученим Штатам мирний план, що складається з 14 пунктів, у якому викладено ключові умови Ірану для завершення війни на Близькому Сході, і тепер Тегеран чекає на реакцію Вашінґтона. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Пропозиція Ірану була передана ​​через пакистанського посередника і закликає до «припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном».

Іранський документ став відповіддю на попередню пропозицію США, яка складалася з дев'яти пунктів. В американській пропозиції йшлося про двомісячне перемир'я. Тим часом влада Ірану наголошує на необхідності вирішення всіх питань протягом місяця і про те, що «акцент має бути зроблений не на продовженні перемир'я, а на завершенні війни».

Пропозиція Тегерана також включає звільнення заморожених іранських активів, скасування санкцій та закликів до запровадження «нового механізму для Ормузької протоки».

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає нову пропозицію Ірану про припинення війни, але висловив скептичне ставлення до того, що вона призведе до укладання угоди. «Незабаром я ознайомлюся з планом, який Іран щойно надіслав нам, але не можу уявити, що він буде прийнятним, оскільки вони ще не заплатили досить високу ціну за те, що зробили з людством та світом за останні 47 років», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.