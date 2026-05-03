Іран передав США пропозицію з 14 пунктів щодо мирного врегулювання.

Трамп же вважає, що іранці «ще не заплатили досить високу ціну».

 

 

Влада Ірану передала Сполученим Штатам мирний план, що складається з 14 пунктів, у якому викладено ключові умови Ірану для завершення війни на Близькому Сході, і тепер Тегеран чекає на реакцію Вашінґтона. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Пропозиція Ірану була передана ​​через пакистанського посередника і закликає до «припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном».

 

Іранський документ став відповіддю на попередню пропозицію США, яка складалася з дев'яти пунктів. В американській пропозиції йшлося про двомісячне перемир'я. Тим часом влада Ірану наголошує на необхідності вирішення всіх питань протягом місяця і про те, що «акцент має бути зроблений не на продовженні перемир'я, а на завершенні війни».

 

Пропозиція Тегерана також включає звільнення заморожених іранських активів, скасування санкцій та закликів до запровадження «нового механізму для Ормузької протоки».

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає нову пропозицію Ірану про припинення війни, але висловив скептичне ставлення до того, що вона призведе до укладання угоди. «Незабаром я ознайомлюся з планом, який Іран щойно надіслав нам, але не можу уявити, що він буде прийнятним, оскільки вони ще не заплатили досить високу ціну за те, що зробили з людством та світом за останні 47 років», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

 

03.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Михайло Мороз: аристократ кольору в українському мистецтві
Любов Волошин
Його твори оздоблювали офіси президента США, канцлера Баварії, прем'єр-міністра Канади, кардинальську палату у Ватикані
01.05.26 | | Минуле
Губка буття і її капіляри
Тарас Прохасько
Франціск питається – а що ж у вас свого, як не від Бога? Я запитую себе – що ж у мене мого, як не від нас, від дзядзя? Коли опускаюся у криницю пам'яті найглибше, то намацую оте ми.
30.04.26 | | Дискурси
5-й рік великої війни. Імперії впадуть
Російська Федерація у будь-якій своїй формі буде загрозою для всіх сусідів і для всього світу. Отже, наша мета в тому, щоб такої федерації більше не було. І в цьому буде наша перемога.
30.04.26 | | Україна
Американський візит Чарльза ІІІ: захистити Україну й НАТО.
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Візит короля Великої Британії Чарльза ІІІ до Сполучених Штатів проходив, здавалося б, у найнесприятливіший для цього час. Відносини між двома країнами перебували у глибокій кризі. 
29.04.26 | | У світі
«Виднокрай» Романа Яціва: присутність в осмисленому просторі
Володимир Стасенко
«Його роботи – емоційні, несподівані, насичені. Вражають кольором – щільним, живим, повнокровним», – рефлексії з виставки
29.04.26 | | Штука
Уральські пельмені і Донбас
Андрій САЙЧУК
В нинішній пермській історії варто згадати історію Українська, мешканці якого, незалежно від походження, назавжди називатимуться українцями
29.04.26 | | Дискурси
Епоха безруху й імітацій
Юрій Винничук
Це неймовірне задоволення сідлати цього прудкого коня і мчати навздогін за вітром. Натомість дитинство сучасних дітлахів минає в безруху...
29.04.26 | | Дискурси
Фільм про композитора з Івано-Франківська
Фільм показує роботу творчого тандему Романа Григоріва та Іллі Разумейка над оперою GAIA-24. Opera del Mondo — художньою реакцією на екоцид, спричинений російським вторгненням.
29.04.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.