Папа Лев XIV призначив главою єпархії у США колишнього нелегального міґранта.

Папа Римський Лев XIV призначив колишнього нелегального міґранта очолити американську єпархію Вілінг-Чарльстон, яка охоплює всю Західну Вірджинію. Про це повідомляє телеканал Fox News. Єпископа звуть Евеліо Менхівар-Аяла (Evelio Menjivar-Ayala), він ще підлітком втік зі Сальвадору, який у 80-ті роки роздирала громадянська війна.

Призначення вихідця з Латинської Америки викликало бурхливі дискусії в соціальних мережах. Прогнозовано вибір Папи зазнав критики з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Після всієї критики представник єпархії Тім Бішоп (Tim Bishop) заявив Fox News, що рішення глави Католицької церкви – це благословення для жителів Західної Вірджинії. «Будь-які натяки на те, що Святий Отець зробив це або будь-яке інше призначення з метою розпалити ворожнечу або натякнути на те, що це помста президенту Сполучених Штатів, абсурдні», – додав Бішоп.

Майбутній священнослужитель у молодості зробив кілька спроб потрапити до США, і майже кожна закінчувалася провалом. Одного разу його навіть затримали на кордоні й відправили до мексиканської в'язниці, звідки він зміг втекти. Урешті-решт йому вдалося потрапити до Сан-Ісідро в Каліфорнії, перетнувши кордон у багажнику автомобіля.

Евеліо Менхівар-Аяла тривалий час жив у Каліфорнії без документів і знання мови. Працював на будівництвах, мив підлоги, фарбував стіни. Пізніше почав працювати молодіжним пастором і зміг отримати ґрін-карту для легального проживання завдяки, за його словами, політиці видачі релігійних віз, що діяла на той час.

Священнослужитель тепер критикує посилення заходів Білого дому щодо контролю за імміґрацією. Він називає їх порушенням прав людини. Політика Дональда Трампа зазнала гострої критики і з боку самого Лева XIV. Трам у відповідь заявив: «Мені не потрібний Папа, який критикує президента Сполучених Штатів, тому що я роблю саме те, для чого мене обрали».