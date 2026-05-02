США скорочують військову присутність у Європі.

Пентаґон розпорядився про виведення близько 5000 американських військовослужбовців з Німеччини.

 

 

Міністр війни Сполучених Штатів Піт Геґсет наказав вивести близько 5000 американських військовослужбовців з Німеччини протягом року. Про це в суботу, другого травня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на дані Пентаґону. Раніше американський президент Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що США розглядають можливість скорочення чисельності свого контингенту у ФРН і що «рішення буде ухвалено найближчим часом».

 

«Ми припускаємо, що виведення військ буде завершено протягом найближчих шести-дванадцяти місяців. Це рішення було ухвалено після ретельної перевірки присутності військ міністерства оборони США в Європі. Воно враховує вимоги у зоні операцій, а також умови на місці», – повідомив у своїй заяві речник американського військового відомства Шон Парнелл (Sean Parnell).

 

За даними міноборони США, у грудні 2025 року на європейських базах було постійно дислоковано близько 68 тисяч американських військовослужбовців, більше половини з них – близько 36 400 – у Німеччині. Для порівняння: у 1985 році, до падіння Берлінської стіни та закінчення холодної війни, у ФРН було розміщено 250 тисяч американських солдатів.

 

Уряд Німеччини спокійно відреагував на цю новину. Бундесканцлер Фрідріх Мерц у ході візиту на військовий полігон у нижньосаксонському Мюнстері підкреслив, що бундесвер і армія США працюють на стратегічно важливих об'єктах у Німеччині «пліч-о-пліч», «у глибокій трансатлантичній згуртованості», і це «до взаємної користі».

 

Заява глави Білого дому пролунала невдовзі після суперечки між двома лідерами. Мерц дорікнув американській стороні відсутністю стратегії у війні США й Ізраїлю проти Ірану. Трамп у відповідь звинуватив канцлера в підтримці іранської ядерної програми. Він заявив, що німецький лідер «не знає, про що говорить», і назвав його «абсолютно неефективним». У п'ятницю, першого травня, Трамп також оголосив про підвищення тарифів на легкові та вантажні автомобілі з Європейської Унії, що найбільше вдарить по Німеччині.

 

Нагадаємо, що ще під час своєї першої президентської каденції Трамп неодноразово вдавався до погроз вивести американські війська з Європи. Але в результаті кількість американських солдатів у Німеччині лише збільшувалася.

 

02.05.2026

