1529-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 951 із 1111 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,4% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1331,5% артилерійських систем (з них 13,2% за минулий тиждень),

157,2% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська за добу здійснили 857 обстрілів по 45 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому районі поранено 3 людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:40 Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харківщині постраждали шестеро людей, серед них дитина, повідомили в ДСНС України.

09:35 Російська армія майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини, в Павлограді постраждали три людини, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:25 Внаслідок російської атаки на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона загинуло двоє людей, ще семеро пасажирів поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

09:20 Протягом минулої доби російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Shahed", завдавши удару по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого було частково знеструмлено споживачів обласного центру, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9976 дронів-камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Писанці Дніпропетровської області; Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне, Любицьке, Гуляйпільське, Микільське, Васинівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе, Комишуваха Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка. На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у районі населеного пункту Петропавлівка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Дружелюбівка, Лиман, Дробишеве та Ставки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине, Новопавлівка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Золотий Колодязь. На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Красногірське, Калинівське, Новогригорівка, Єгорівка, Січневе та Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Варварівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля. На Оріхівському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися в районі населеного пункту Степногірськ. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотних літальних апаратів, 265 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• З 29 квітня по 1 травня українські війська завдали ударів по російській нафтовій інфраструктурі в Краснодарському та Пермському краях, а також в Оренбурзькій області, зокрема вчетверте з 1 квітня було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу.

• Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив, що українські війська нещодавно завдали ударів по кількох російських літаках на відстані до 1676 кілометрів від міжнародного кордону.

• Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі спричинили зниження середнього обсягу виробництва російських нафтопереробних заводів до найнижчого рівня з грудня 2009 року.