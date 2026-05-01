Тернопіль зазнав масованої атаки ворожими безпілотниками.

Сьогодні, 1 травня, ворог атакував Тернопіль ударними безпілотниками. Частина міста знеструмлена. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. Поранено 11 людей.

 

 

О 12:57 міський голова Тернополя Сергій Надал написав на своїй сторінці у фейсбуці, що у напрямку області та міста рухається велика кількість ворожих БпЛА. За даними моніторингових каналів, на регіон прямували понад 20 дронів. Близько 13:00 місцеві жителі повідомили про перші вибухи в Тернополі, тоді ж мер закликав не користуватися транспортом, пройти в укриття і не публікувати фото та відео з місць влучань.

 

Також Тернопільська міська рада повідомила, що у зв’язку з атакою тимчасово зупинили рух громадського транспорту. Водії довезли пасажирів до найближчих зупинок.

 

 

«Частина Тернополя без електроенергії: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний», – зазначив Сергій Надал. Окрім того, міський голова закликав тернополян зачинити вікна.

 

Він також повідомив, що у разі пошкодження майна тернополянам потрібно заявити про це у поліцію та додатково на гарячу лінію міської ради за номерами 1580 або +38 067 447 29 19. Окрім того, можна подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія». Де обирати: «Сервіси» – «єВідновлення» – «Повідомити про пошкоджене майно».

 

В АТ «Тернопільобленерго» заявили, що частина міста залишилася без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади енергетиків працюють на місцях для усунення пошкоджень. Світло обіцяють відновити найближчим часом.

 

 

Після відбою близько 15:30 міський голова Тернополя зазначив, що внаслідок атаки Росії на місто є 10 поранених, також є влучання.

 

«Над Тернополем сьогодні було понад 50 шахедів. Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби. Відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає», – написав Сергій Надал.

 

Згодом міський голова повідомив уточнену інформацію: постраждало 11 людей. Шестеро поранених перебувають у лікарні швидкої допомоги, один - в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають вдома. 

 

За даними прокуратури Тернопільщини, ворог пошкодив дронами складські приміщення й один із торговельних центрів. 

 

«Основною ціллю були об’єкти у промисловій зоні обласного центру. Унаслідок влучань пошкоджено торговельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення», – зазначили у відомстві.

 

Також у міській раді Тернополя повідомили, що через гасіння пожеж у районі Старого парку та центральній частині міста є задимлення. Мешканців міста просять зачинити вікна та двері, а також обмежити перебування на вулиці.


 

01.05.2026

Американський візит Чарльза ІІІ: захистити Україну й НАТО.
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Візит короля Великої Британії Чарльза ІІІ до Сполучених Штатів проходив, здавалося б, у найнесприятливіший для цього час. Відносини між двома країнами перебували у глибокій кризі. 
29.04.26 | | У світі
«Виднокрай» Романа Яціва: присутність в осмисленому просторі
Володимир Стасенко
«Його роботи – емоційні, несподівані, насичені. Вражають кольором – щільним, живим, повнокровним», – рефлексії з виставки
29.04.26 | | Штука
Уральські пельмені і Донбас
Андрій САЙЧУК
В нинішній пермській історії варто згадати історію Українська, мешканці якого, незалежно від походження, назавжди називатимуться українцями
29.04.26 | | Дискурси
Фільм про композитора з Івано-Франківська
Фільм показує роботу творчого тандему Романа Григоріва та Іллі Разумейка над оперою GAIA-24. Opera del Mondo — художньою реакцією на екоцид, спричинений російським вторгненням.
29.04.26 | | Штука
Радіація
Майкл Мишкало
Звірі в Чорнобилі адаптувались – і ми в Україні, напевно, також, адже погрози ворога кинути на нас бомбу, атомну бомбу, вже не лякають, як лякали колись, до війни...
28.04.26 | | Дискурси
Між жахливо і бездоганно
Юрко ТИМЧУК
Вся складна сучасна геополітика забудеться, «спливе, як сльоза на дощі» – запам’ятаються гойдалки з цінами на нафту і те, що один неадекват стріляв з дробовика в сторону іншого
28.04.26 | | Україна
Юліан Гоїв: перший рік повернення
Андрій Бойда
Есе про реабілітованого рік тому січового стрільця, поручника УГА, хорунжого УСС, героя Маківки, розстріляного 1937 року.
27.04.26 | | Минуле
Жіночі образи в класичному стилі
У львівській мистецькій галереї «Зелена канапа» 28 квітня відкриють виставку малярства Олександри Білобран «Шануючи традиції». Експозиція працюватиме до 24 травня 2026 року.
27.04.26 | | Штука

