Тернопіль зазнав масованої атаки ворожими безпілотниками.

Сьогодні, 1 травня, ворог атакував Тернопіль ударними безпілотниками. Частина міста знеструмлена. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. Поранено 11 людей.

О 12:57 міський голова Тернополя Сергій Надал написав на своїй сторінці у фейсбуці, що у напрямку області та міста рухається велика кількість ворожих БпЛА. За даними моніторингових каналів, на регіон прямували понад 20 дронів. Близько 13:00 місцеві жителі повідомили про перші вибухи в Тернополі, тоді ж мер закликав не користуватися транспортом, пройти в укриття і не публікувати фото та відео з місць влучань.

Також Тернопільська міська рада повідомила, що у зв’язку з атакою тимчасово зупинили рух громадського транспорту. Водії довезли пасажирів до найближчих зупинок.

«Частина Тернополя без електроенергії: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний», – зазначив Сергій Надал. Окрім того, міський голова закликав тернополян зачинити вікна.

Він також повідомив, що у разі пошкодження майна тернополянам потрібно заявити про це у поліцію та додатково на гарячу лінію міської ради за номерами 1580 або +38 067 447 29 19. Окрім того, можна подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія». Де обирати: «Сервіси» – «єВідновлення» – «Повідомити про пошкоджене майно».

В АТ «Тернопільобленерго» заявили, що частина міста залишилася без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади енергетиків працюють на місцях для усунення пошкоджень. Світло обіцяють відновити найближчим часом.

Після відбою близько 15:30 міський голова Тернополя зазначив, що внаслідок атаки Росії на місто є 10 поранених, також є влучання.

«Над Тернополем сьогодні було понад 50 шахедів. Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби. Відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає», – написав Сергій Надал.

Згодом міський голова повідомив уточнену інформацію: постраждало 11 людей. Шестеро поранених перебувають у лікарні швидкої допомоги, один - в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та перебувають вдома.

За даними прокуратури Тернопільщини, ворог пошкодив дронами складські приміщення й один із торговельних центрів.

«Основною ціллю були об’єкти у промисловій зоні обласного центру. Унаслідок влучань пошкоджено торговельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення», – зазначили у відомстві.

Також у міській раді Тернополя повідомили, що через гасіння пожеж у районі Старого парку та центральній частині міста є задимлення. Мешканців міста просять зачинити вікна та двері, а також обмежити перебування на вулиці.



