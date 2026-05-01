Через українські атаки нафтопереробка в Росії впала до мінімуму за 17 років.

Україна повернулася до стратегії здійснення повторних ударів по російських НПЗ.

Число ударів України по нафтовій інфраструктурі Росії досягло максимуму з грудня 2025 року. Внаслідок цього російська нафтопереробка скоротилася до 4,69 млн барелів на день – найнижчого рівня з грудня 2009 року. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі публічних заяв обох країн, у квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських нафтопереробних заводах, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтогонів.

«Україна посилила атаки на інфраструктуру свого ворога, оскільки Київ прагне зменшити непередбачені доходи, які Москва отримує від зростання світових цін на нафту, спричиненого війною в Ірані», – зазначає Bloomberg.

У квітні цього року Україна повернулася до стратегії здійснення повторних ударів по російських НПЗ. Цей підхід дозволяє завдавати максимальних збитків російській нафтовій галузі й ускладнює швидкий ремонт.

Під атаки потрапило щонайменше дев'ять нафтопереробних заводів. П'ять із них повністю або частково зупиняли виробництво.

Падіння темпів переробки сирої нафти чинить тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива. Зменшення обсягів переробки й експорту також обмежує можливості Москви нарощувати видобуток нафти, який протягом місяців залишався значно нижчим за квоту ОПЕК+.

Раніше цього тижня диктатор Росії Владімір Путін запропонував Україні короткострокове припинення вогню на дев’яте травня задля святкування перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Український президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна своєю контрпропозицією: «Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі».