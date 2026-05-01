1528-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 17:45) росіяни атакували 210 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 140 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (91%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1389 із 1567 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

141,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1329,1% артилерійських систем (з них 13,3% за минулий тиждень),

156,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

96,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська за добу здійснили 864 обстріли по 44 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому районі поранено жінку, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктів області, постраждали 5 мирних мешканців, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

09:35 Російська армія майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:30 Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого постраждали дві людини, зафіксовано і пошкодження портової інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:25 Російські війська за добу обстріляли чотири населені пункти Херсону, є загиблий та вісім постраждалих, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

09:20 Російська армія атакувала безпілотниками Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Внаслідок удару є пошкодження в приватному секторі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Голубівка, Рудня Сумської області; Таврійське та Комишуваха Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. На Куп’янському напрямку агресор п’ять разів атакував в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед, в районах населених пунктів Закітне, Різниківка та Ямпіль. На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у напрямку Вербового та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного. На Оріхівському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Павлівки та Щербаків. На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв відразу після телефонної розмови Трампа з президентом Росії Путіним 29 квітня підкреслив відданість Росії своїм військовим цілям в Україні та заявив, що Росія перебуває в екзистенційному конфлікті із Заходом.

• Сполучені Штати виділили Україні раніше затверджені кошти у розмірі 400 мільйонів доларів.

• Україна отримала перші мобільні тренажери для пілотів винищувачів F-16.