Журі Венеційського бієнале подало до демісії в повному складі.

Відставці передували кілька скандалів, зокрема, пов’язаних з допуском Росії до участі в заході.

Журі Венеційського бієнале (Biennale di Venezia) подало до демісії. Про це повідомила газета Corriere della Sera з покликом на інформацію, оприлюднену на сайті міжнародної мистецької виставки. У відставку подали всі п'ятеро членів журі на чолі з головою, відомою бразильською історикинею мистецтва Соланж Фаркас (Solange Farkas). Причин такого рішення на сайті не повідомляють.

Відомо, що підготовка бієнале супроводжувалася низкою скандалів, пов’язаних з серією суперечливих рішень організаторів заході. Передовсім йдеться про допуск представників Росії до участі в бієнале вперше після повномасштабного вторгнення російських військ до України у 2022 році. Італійський уряд на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні виступив проти допуску Росії до участі, а чиновники Міністерства культури прибули до Венеції з перевіркою через відкриття російського павільйону. На цьому тлі Європейська Унія скоротила фінансування бієнале на два мільйони євро.

Потім журі оголосило, що не присуджуватиме нагороди художникам з країн, чиї лідери перебувають під розслідуванням Міжнародного кримінального суду (МКС). Формально країни не називалися, але було зрозуміло, що йдеться про Ізраїль та Росію: ордери МКС видані проти ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, члена його кабінету Йоава Ґаланта та диктатора Росії Володимира Путіна.

Це рішення викликало різку реакцію Ізраїл. Єрусалим звинуватив Бієнале у політизації та дискримінації, а художник Белу-Сіміон Файнару, який представляє країну, заявив, що йдеться про порушення рівних прав. «Мене мають судити за мистецтво, а не за паспортом», – обурювався він.

Бієнале було змушена терміново змінювати формат. Тепер переможців обиратимуть глядачі, а не професійне журі. Організатори наголошують, що не можуть виключати країни з політичних причин і наполягають на принципі відкритості.

61-е Венеційське бієнале розпочне роботу дев’ятого травня. Через згадані скандали офіційної церемонії відкриття не відбудеться, виставка просто відкриє свої двері для відвідувачів. Експозицію можна буде оглядати до 22 листопада. Щойно після закриття буде визначено переможців заходу.