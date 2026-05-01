У Бельгії зупинено демонтаж усіх атомних реакторів.

Брюссель має намір викупити у французького концерну Engie всі сім реакторів, які розташовані в Бельгії.

Уряд Бельгії у четвер, 30 квітня, оголосив про негайну зупинку демонтажу всіх своїх атомних реакторів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Кабінет міністрів та нинішній оператор – французький енергетичний концерн Engie – повідомили про початок перемовин про передачу всіх семи реакторів бельгійській державі.

На час переговорів демонтаж припиняється, щоб всі варіанти залишалися відкритими. Бельгійський парламент скасував закон про поетапний вихід з ядерної енергетики ще 2025 року.

Згідно зі спільною заявою сторін, запланований викуп реакторів державою в Engie охоплює «весь парк атомних електростанцій з сімома реакторами, задіяним персоналом, усіма дочірніми компаніями, а також усіма пов'язаними активами та зобов'язаннями, включно з обов'язками щодо демонтажу та виведення з експлуатації». Сторони мають намір узгодити рамкові умови правочину до першого жовтня цього року. Для Engie це означає повний вихід із атомної галузі в Бельгії.

«Цей уряд обирає безпечну, доступну та стійку енергію – з меншою залежністю від викопного імпорту та більшим контролем над власним енергопостачанням», – заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер (Bart De Wever).

В даний час у Бельгії працюють два реактори – один на АЕС «Дул» біля кордону з Нідерландами, другий – на АЕС «Тіанж» поблизу Льєжа. Згідно з початковими планами, обидва реактори передбачалося вивести з експлуатації ще минулого року, але ще попередній уряд пролонґував термін їхньої роботи до 2035 року в зв'язку з енергетичною кризою.

Бельгія – не єдина країна Євроунії, яка нарощує атомні потужності. Окрім Франції, яка забезпечує понад 65% своєї електроенергії за рахунок атома, на ядерну енергетику роблять ставку східноєвропейські держави та Швеція. У Польщі заплановано будівництво першої у країні атомної електростанції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала відмову від атомної енергетики в низці країн ЄУ – у тому числі в Німеччині – «стратегічною помилкою», наголосивши, що ядерна енергетика є ключовим інструментом зниження залежності від нафти та газу.