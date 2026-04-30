10 країн Європи створять об'єднані військово-морські сили.

Вони забезпечуватимуть стримування майбутніх загроз з боку Росії на морі.

 

 

Велика Британія та ще дев'ять країн Європи домовилися створити об'єднані військово-морські сили «для стримування майбутніх загроз з боку Росії» на півночі континенту. Про це написала британська газета The Guardian з покликом на слова командувача Королівського флоту Великої Британії генерала Ґвіна Дженкінса (Gwyn Jenkins). Він уточнив, що багатонаціональні морські сили діятимуть як «доповнення до НАТО».

 

Як передає видання, заяву про намір створити об'єднані ВМС підписали Велика Британія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, країни Балтії та Нідерланди. Канада також розглядає можливість долучення до цієї оборонної спілки на тлі зростання російської аґресії.

 

Метою нового військово-морського об’єднання стане спільна підготовка та навчання. У разі виникнення загрози багатонаціональні ВМС будуть керуватися зі штабу британських збройних сил.

 

«Незважаючи на триваючу кризу на Близькому Сході, де Ормузька протока все ще заблокована після американо-ізраїльської війни в Ірані, Росія залишається найсерйознішою загрозою нашій безпеці», – зазначив сер Дженкінс.

 

За його словами, створення багатонаціональних морських сил дозволить у разі початку бойових дій «володіти реальними можливостями, реальними планами ведення війни та реальною інтеґрацією».

30.04.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
