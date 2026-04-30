Іменем Андрія Парубія назвали площу в центрі Львова.

Площу навпроти Львівської обласної військової адміністрації назвали на честь вбитого нардепа, Героя України Андрія Парубія. Відповідне рішення сьогодні, 30 квітня, ухвалили на сесії Львівської міської ради.

Площею Андрія Парубія називатиметься частина нинішньої вулиці Винниченка, на ділянці від Личаківської до Просвіти, включно зі сквером На Валах. Цю локацію обирали за погодженням із родиною Андрія Парубія.

«Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія», – прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що раніше і неодноразово голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав владу Львова винести на затвердження Львівської міської ради перейменнування усієї вулиці Володимира Винниченка на честь Андрія Парубія. Козицький нагадав, що особистість Винниченка викликає суперечки й тягне за собою неоднозначний історичний шлейф, натомість Андрій Парубій усе життя присвятив утвердженню Незалежності України.

23 квітня у Києві на честь Андрія Парубія назвали проїзд біля Верховної Ради - між Маріїнським парком та будинком №9 на вул. Михайла Грушевського.