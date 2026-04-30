Нафта знову подорожчала після чергових погроз Трампа Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 29 квітня, застеріг Іран, щоб той скоріше погодився на мирну угоду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост глави Білого дому в соцмережі TruthSocial. «Іран не може зібратися з силами. Вони не знають, як підписати без'ядерну угоду. Їм краще скоріше порозумнішати!» – написав Трамп, доповнивши статус своїм згенерованим ШІ фото зі штурмовою гвинтівкою в руках та написом «Більше жодних добрих хлопців».

Як повідомляє видання Axios, Центральне командування США (Centcom) підготувало план завдання серії «коротких і потужних» ударів по Ірану з метою виходу з глухого кута в перемовинах з Тегераном. Ще один план передбачає захоплення частини Ормузької протоки, щоб її можна було знову відкрити для комерційного судноплавства. Для цього може знадобитися введення наземних військ.

Газета Wall Street Journal написала, що Трамп доручив своїм помічникам підготувати розширення поточної блокади портів Ірану з метою тиску на економіку країни. Він заявив, що проти відкриття Ормузької протоки, допоки не буде досягнуто згоди з Іраном щодо ядерної програми. Тегеран же заявив, що у відповідь на блокаду продовжить перешкоджати судноплавству через Ормузьку протоку.

Після погроз Трампа на адресу Ірану ціни на нафту значно зросли. Ціна за барель нафти марки Brent з постачанням у червні зросла на 7,1% – до 119,19 долара. У піковому моменті вона ненадовго пробила позначку 119,76 долара. Ціна за барель еталонної американської нафти West Texas Intermediate (WTI) піднялася до понад 107 доларів. Зростання сягнуло 7,6%. До цього аналогічний рівень нафтових цін спостерігався у перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тим часом у Пентаґоні повідомили, що війна з Іраном уже коштувала США 25 млрд доларів. Більшість витрат припало на боєприпаси. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву заступника американського військового міністра з фінансів Джулса Герста (Jules Hurst), зроблену 29 квітня в Конґресі США.