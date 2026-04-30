1527-й день війни Росії в Україні. Хронік

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. РФ, 206-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 140 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (84%) на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1295 із 1466 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

141,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1325,9% артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

156,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

96,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:40 У результаті нічної масованої атаки російських ударних безпілотників по Одесі постраждали 18 людей, дев’ятеро з яких госпіталізовані, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Олег Кіпер.

09:35 Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було вчора розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок і затримок у Міністерстві оборони США, які викликали критику з боку частини американських законодавців.

09:30 Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 38 населених пунктах Сумської області, поранено дві людини, повідомили в ОВА.

09:25 Російські війська за добу здійснили 1062 обстріли по 39 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому районі троє людей отримали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали 11 людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дронів-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове, Вільна Слобода; Тихе та Великомихайлівка на Дніпропетровщині; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Широке, Новоселівка, Омельник, Микільське, Мала Токмачка, Зарічне, Новоолександрівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне, Таврійське та Оріхів. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та пункт управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Новоосинового, Глушківки та Куп’янська. На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман. На Слов’янському напрямку агресор сім разів проводив штурмові дії, в бік Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне і Різниківка. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Вільне, Сергіївка, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, у бік Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено сім танків, сім бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, два вертольоти, 1327 безпілотних літальних апаратів, 375 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили проводять оперативну кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах, використовуючи перенапруженість російських систем ППО.

• Президент Росії Путін скористався телефонною розмовою з президентом США Дональдом Трампом 29 квітня, щоб ще раз підтвердити свою відданість початковим цілям війни та просунути свою інформаційну війну, неправдиво зображуючи, нібито оборона України руйнується, а перемога Росії в Україні є неминучою. Україна значною мірою зупинила просування російських військ по всій лінії фронту, на даний момент стримуючи російський наступ весни-літа 2026 року.

• Як повідомляється, Кремль також використав розмову Трампа і Путіна, щоб дорікнути Трампу за американо-ізраїльські операції проти Ірану.

• Війна Росії в Україні змушує Кремль вкотре скоротити масштаби урочистостей з нагоди щорічного параду до Дня Перемоги 9 травня – події, яку Путін історично використовував для демонстрації російської військової могутності та перемоги в Україні.

• Кремль, ймовірно, використовує загрозу «терористичної діяльності», щоб приховати обмеження прав виборців та незаконну діяльність на окупованій території України напередодні виборів у вересні 2026 року.