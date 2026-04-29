«Виднокрай» Романа Яціва: присутність в осмисленому просторі

Рефлексії з персональної виставки «ВИДНОКРАЙ» професора Львівської національної академії мистецтв Романа Яціва, що експонується у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького

Роман Яців. Урбаністичний полістилізм. 2026. Картон, акрил. 70 х 70 см.

Масштабна живописна виставка Романа Яціва, що з 8 квітня експонується в Національному музеї, надзвичайно тепло сприйнята публікою. Вона цілісна, представляє доробок автора за останні кілька років і в стінах цієї поважної культурно-мистецької інституції може сприйматися своєрідною формою маніфесту автора – однак не в класичному авангардному сенсі гучного заперечення чи проголошення, а радше як маніфест, зведений до внутрішньої суті й прожитий на рівні особистого досвіду.

Творчість Романа Яціва народжується з уважного вдивляння в світ та в себе, постає в тісному зв’язку з образністю рідного ландшафту, який він розуміє не простою емпіричною даністю, а первинною основою власного художнього бачення. Йдеться про уважне спостереження за магією навколишнього світу, внутрішньо зібране споглядання чару природи, здатність фіксувати пропорційні співвідношення, ритмічні структури, взаємозв’язки та співмірності, що врешті формують індивідуальну систему візуального мислення та інтерпретування. Це особливий спосіб бачення художника, який не конструює образ насильно, а дозволяє йому «виникнути» з досвіду, тривалого вдивляння у форму, простір, колір, світло, ритм. Саме ця інтенсивна та цілеспрямована залученість Романа Яціва до усвідомлення «місця» уможливлює появу самобутніх, актуальних та переконливих художніх результатів. Художник зосереджує свою увагу на якості переживання, живе в акті споглядання, у часі, коли об’єкт відкриває свою внутрішню структуру.

Живопис Романа Яціва не зображає простір – він із нього виростає та рефлексує. У цьому сенсі Роман Яців близький до феноменологічної традиції Гастона Башляра. Для нього простір теж є не декорацією, а переживанням, що формує уяву, пам’ять та образність. Художник відчуває, інтерпретує та проживає цей простір ще до того, як переносить на папір його відображення. Саме тому його образи наділені особливою щирістю та переконливістю.

Водночас у його роботах відчутна чітка внутрішня конструкція. Попри домінуючу живописну стихійність, творчість Романа Яціва демонструє формування індивідуальної, проте концептуально цілісної моделі простору, що репрезентує чітку світоглядну парадигму. Його система продумана, перегукується з іконологічним підходом Ервіна Панофського. За формою тут завжди стоїть визначена картина світу.

Його роботи – емоційні, несподівані, насичені. Вони вражають кольором – щільним, живим, повнокровним. Великі формати живописних творів нетипово, як для Національного музею у Львові, експоновані у два ряди, у вигляді стіни чи то шпалери, підсилюють ефект присутності. Вони провокують глядача не просто споглядати, а входити в життєвий простір твору. Колір, пляма, ритм, силует – усе працює як єдина система, де форма органічно переходить у метафору. Метафоричність мислення та вислову – одна з виразних ознак творчого методу Романа Яціва.

Цікаво, що ця метафоричність, асоціативність, свобода поєднуються з високою внутрішньою дисципліною. Інтуїція та емоція у творах Романа Яціва не протиставляється аналітиці. До певної міри вони на аналітиці базуються і тримаються. Чудово орієнтуючись в історії світового та українського мистецтва, Роман Яців особливо легко оперує практикою модерного мистецького вислову. Цей синтез – глибоке теоретичне знання, ерудиція, знання мистецьких технік та прийомів – дозволяють йому працювати вільно і не боятися експерименту.

Творчий метод Романа Яціва ґрунтується на поєднанні інтуїтивного імпульсу з усталеними, класичними, а навіть академічними принципами композиційної гармонізації. Це своєрідний діалог між спонтанністю та структурою, де емоційна безпосередність взаємодіє з класичними законами компонування. Саме ця подвійність зумовлює ефект непередбачуваності художнього результату, який нерідко стає відкриттям і для самого автора. У цьому підході легко впізнати давню європейську ідею самопізнання, що бере початок від Сократа і проходить крізь філософію Рене Декарта: через розуміння себе відкривається розуміння світу.

Значущим аспектом творчого методу Романа Яціва стає вибір матеріалу – акрил на папері, що є відносно невибагливим та доступним, а попри те уможливлює досягнення високого ступеня експресивності та художньої виразності. Витоки цієї методики пов’язані з прагненням до своєрідної «декомпресії» інтелектуального напруження, що є природним для автора як дослідника і теоретика мистецтва. Саме акрил на папері, особливо у поєднанні з колажуванням, дарує швидкість виконання, безпосередність, можливість працювати імпульсивно.

Роман Яців давно і активно присутній у мистецькому житті України. Його виставкова діяльність інтелектуально й емоційно послідовна. Від ранніх експозицій у Львові, що окреслили контури авторської мови, до масштабних презентацій у різних регіонах України та за її межами, ця практика засвідчує сталість внутрішнього імпульсу. Окрім групових виставок, де його твори ставали частиною зібраних експозицій, він провів низку персональних. Персональні виставки відбувалися як в Україні, зокрема у Львові (1981, 1989, 1996, 1997, 2005, 2009, 2015, 2020, 2022), Рівному (2013, 2019), Дрогобичі (2015), Краматорську, Дружківці, Бахмуті, Києві, Одесі (2016), Луцьку (2020), Коломиї (2021), так і за кордоном, а саме в Польщі (2015, 2019) та Канаді (2017). Особливої ваги як для самого автора, так і для сучасного українського цивілізаційного контексту набув проєкт «Похвала тиші», реалізований у прифронтових регіонах на сході України. Тут мистецький вислів Романа Яціва прозвучав особливо актуально в непростому середовищі, спраглому нових і актуальних мистецьких практик.

Професійний профіль Романа Яціва особливим чином доповнюється його особистими людськими якостями. Він толерантний, вдумливий, здатний до емпатійного прочитання досвіду колег. Для сучасного українського культурно-мистецького середовища важлива його діяльність не тільки як художника, але і як дослідника та куратора.

Масштабні виставки останніх років, зокрема «Виднокрай», стають свідченням концентрації досвіду митця, де живопис функціонує як самобутня форма узагальнення прожитого простору і часу. Настійливо раджу до кінця тижня відвідати виставку, щоби особисто переконатися, наскільки виразно Роман Яців сприяє артикуляції та легітимації нових мистецьких практик, ефективно і послідовно формує сучасний культурний дискурс.

Роман Яців. Антропологія міста – 1. 2024. Папір, акрил. 70 х 70 см.

Роман Яців. Букет у ряхтливих світлах. 2026. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Виноград і постмодерн. 2025. Папір, акрил. 57 х 57 см.

Роман Яців. Деформації – 1. 2026. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Етноцитатник 1. 2026. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації – 1. 2026. Папір, акрил. 52 х 60 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації – 2. 2026. Папір, акрил, колаж. 80 х 70 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації – 3. 2026. Папір, акрил, колаж. 80 х 70 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації. Композиція 4. 2026. Папір, акрил, колаж. 80 х 70 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації. Композиція 5. 2026. Папір, акрил, колаж. 70 х 70 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації. Композиція 6. 2026. Папір, акрил, колаж. 80 х 70 см

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації. Композиція 7. 2026. Папір, акрил, колаж. 70 х 52 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації. Композиція 8. 2026. Папір, акрил, колаж. 70 х 52 см.

Роман Яців. З циклу Форми та асоціації. Композиція 8. 2026. Папір, акрил, колаж. 70 х 52 см.

Роман Яців. Загадка. Із циклу Мікс вражень. 2025. Папір, акрил. 70 х 80 см.

Роман Яців. Загадки Карпатського лісу. 2025. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Зустріч маріонеток. 2025. Картон, акрил. 50 х 70 см.

Роман Яців. Імпровізація під звуки дощу. 2025. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Короткі зупинки на довгій дорозі. Композиція 4. 2024. Папір, акрил. 50 х 50 см.

Роман Яців. Місто і сонце. 2025. Папір, акрил. 68 х 58,5 см.

Роман Яців. Міфологічна алюзія. За мотивами пістинських кахель. 2021. Папір, акрил. 50 х 58 см.

Роман Яців. Натюрморт в інтер'єрі. 2025. Папір, акрил. 70 х 60 см.

Роман Яців. Натяки 1. 2024. Папір, акрил. 30 х 30 см.

Роман Яців. Натяки 2. 2024. Папір, акрил. 30 х 30 см.

Роман Яців. Ностальгія. 2026. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Перебудова структури. 2025. Картон, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Постмодерний натюрморт. 2025. Папір, акрил. 43 х 61 см.

Роман Яців. Постріздвяний футуризм. 2026. Папір, акрил. 70 х 70 см.

Роман Яців. Приватний дендрарій. 2025. Папір, акрил. 70 х 60 см.

Роман Яців. Проблиски сонця. 2025. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Прощання з липнем. 2025. Папір, акрил. 80 х 70 см.

Роман Яців. Рух з перешкодами. 2025. Картон, акрил. 50 х 70 см.

Роман Яців. Соковите яблуко. 2024. Папір, акрил, колаж. 70 х 70 см.

Роман Яців. Старий бастіон. 2025. Папір, акрил. 70 х 70 см.

Роман Яців. Упорядкування хаосу. 2024. Папір, акрил, колаж 50 х 50 см.

Роман Яців. Урбаністична фантазія. 2025. Картон, акрил. 70 х 70 см.

Роман Яців. Урбаністична фантазія. 2025. Папір, акрил. 75 х 60 см.

Роман Яців. Урбаністична фантазія. 2025. Папір, акрил. 75 х 60 см.