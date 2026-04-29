1526-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Військово-морські сили України уразили підсанкційний танкер MARQUISE у морській зоні за понад 200 кілометрів від російського Туапсе, повідомляє Генштаб ЗСУ.

14:55 ЄС розглядає можливість посилення умов щодо виплати кредиту Україні на суму 90 млрд євро, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Як зазначає видання, у центрі обговорення опинилися зміни в пільговому режимі оподаткування, що діє наразі для деяких українських компаній.

14:20 Україна готова ділитися з європейськими партнерами досвідом щодо захисту енергетичних об'єктів від російських атак, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що Росія вже зараз нарощує кількість диверсій та гібридних атак на континенті - зокрема, й на енергетичні системи.

13:45 ЄС виплатить Україні перший транш фінансової допомоги у другому кварталі 2026 року, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Зазначається, що перший транш із 45 млрд євро розподілять за двома напрямами – близько третини фінансування спрямують на бюджетні потреби України, а дві третини підуть на оборонний сектор.

“Перший оборонний пакет буде спрямований на безпілотники з України для України вартістю близько шести мільярдів євро.”

13:10 Україна збільшуватиме дистанції для далекобійних ударів по об’єктах на території РФ для обмеження її воєнного потенціалу, заявив Зеленський. За словами президента, нині дистанція вже перевищує 1500 кілометрів.

12:35 Польща планує тестувати своє військове обладнання на українському фронті та розглядає спільне виробництво дронів, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, Україна наразі є "унікальним випробувальним полігоном" для тестування техніки, "через прямий контакт з іноземною армією".

12:00 Велика Британія не зупиняє "тіньові судна" РФ попри дозвіл уряду на перехоплення, пише Reuters. Після місяця після рішення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити британським військовим проводити огляд суден так званого "тіньового флоту" Росії британськими водами пройшло щонайменше 98 російських суден, що підпадають під санкції. Зазначається, що це приблизно відповідає показникам кожного з останніх трьох місяців.

11:25 Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією Трампа, пише Financial Times з посиланням на джерела. Речник Держдепартаменту Томмі Піготт підтвердив, що Девіс йде у відставку, але твердження про розбіжності з Трампом назвав "неправдивим".

10:50 Король Великої Британії Чарльз III у своєму виступі перед Конгресом США наголосив на необхідності рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності, пише CNN. За словами британського короля, це дозволить досягти "справедливого і тривалого миру".

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 171 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни (90%).

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1262 із 1415 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,1% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1322,3% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

156,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

96,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі російські безпілотники типу "Герань-2" атакували Харків та передмістя, постраждали восьмеро людей, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

09:40 Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська здійснили масовану атаку в ніч на середу півдня Одеської області, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та поранено двох людей, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:30 Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської області, одна людина загинула, двоє постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

09:25 Російські війська за добу здійснили 833 обстріли по 43 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 84 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів-камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке, Новоолександрівка, Воздвижівська, Малокатеринівка та Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об’єкт окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали шість авіаційних ударів, застосувавши 15 керованих авіабомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Графського, Охрімівки, Малої Вовчої, Червоної Зорі й Бочкового. На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Новоплатонівка та Куп’янськ. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дробишеве та Діброва. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка. На Краматорському та Оріхівському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах Олександрограда, Степового, Злагоди та Красногірського. На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Зеленого та в бік Гіркого й Чарівного. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки у бік Антонівки та острова Круглик. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 27 на 28 квітня українські війська завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу — це вже третій удар по цьому об’єкту у квітні.

• Удари, завдані в ніч з 27 на 28 квітня, змусили Кремль визнати наслідки українських ударів по Туапсинському нафтопереробному заводу.