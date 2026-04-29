ОАЕ виходять з ОПЕК.

Керівництво країни заявило, що вирішило зосередитися на своїх національних інтересах.

міністр енергетики ОАЕ Сухаїль Мохамед аль-Мазруї

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) оголосили про вихід з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з першого травня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Настав час зосередити наші зусилля на тому, що диктують наші національні інтереси та наші зобов'язання перед нашими інвесторами, клієнтами, партнерами та світовими енергетичними ринками», – йдеться в урядовій заяві ОАЕ, яку поширило державне інформаційне агентство WAM.

Як стверджують експерти в галузі енергоносіїв, рішення ОАЕ – одного з найбільших у світі видобувачів нафти – завдає важкого удару по країнах-експортерах нафти і сигналізує про фундаментальну перебудову світової енергетичної динаміки в той момент, коли блокада Ормузької протоки Іраном з кожним днем ​​чинить все більший тиск на світову економіку.

У своїй заяві ОАЕ пояснили, що «це рішення відповідає довгостроковому стратегічному та економічному баченню Об'єднаних Арабських Еміратів та розвитку їхнього енергетичного сектору. «Воно зміцнює відданість ОАЕ своїй ролі відповідального та надійного виробника, що передбачає майбутнє світових енергетичних ринків… За час нашої роботи в організації ми зробили значний внесок і понесли ще більші жертви на благо всіх», – йдеться у заяві.

Керівництво країни запевняє, що це рішення «не змінює прихильності ОАЕ до стабільності глобального ринку або їхнього підходу, заснованого на співпраці з виробниками та споживачами». «Навпаки, воно підвищує здатність ОАЕ реагувати на мінливі потреби ринку», – наголошується в заяві.

У заяві зазначається, що це рішення «також зумовлене національними інтересами і прагненням країни активно сприяти задоволенню нагальних потреб ринку, особливо враховуючи геополітичну нестабільність, що зберігається в найближчій перспективі, викликану перебоями в Аравійській затоці та Ормузькій протоці, які впливають на динаміку поставок».

У своїх перших публічних коментарях після заяви про вихід з ОПЕК міністр енергетики ОАЕ Сухаїль Мохамед аль-Мазруї заявив, що рішення було ухвалено після вивчення енергетичних стратегій країни. Він зазначив, що ОАЕ не обговорювали це питання з жодною іншою країною. «Це політичне рішення, його було ухвалено після ретельного вивчення поточної та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем виробництва», – запевнив аль-Мазруї.

Ціни на нафту на міжнародних ринках знизилися у вівторок, 28 квітня, після оголошення ОАЕ про вихід з ОПЕК.