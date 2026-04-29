Чарльз III, виступаючи в Конґресі США, закликав підтримати Україну.

Король Великої Британії Карл III у вівторок, 28 квітня, виступив з промовою перед обома палатами Конґресу Сполучених Штатів у Капітолії. Британський монарх закликав США не відвертатися від союзників за умов геополітичної напруженості навколо Ірану та України. Про це повідомив телеканал CNN. «Виклики, з якими ми стикаємося, надто великі, щоб якась країна могла впоратися з ними самотужки», – зазначив Чарльз III.

Чарльз заявив Конґресу, що та сама «непохитність», яку американці та британці продемонстрували «під час двох світових воєн, холодної війни, Афганістану та моментів, що визначили нашу спільну безпеку, та сама рішучість, яка спостерігалася після терактів 11 вересня 2001 року, тепер потрібна для захисту України та її надзвичайно мужнього народу – щоб забезпечити по-справжньому справедливий і міцний мир». Згадка про Україну викликала бурхливі оплески у залі.

У рік, коли відзначається 250-річчя незалежності США від Великої Британії, король нагадав, що партнерство двох країн «народилося зі суперечки, проте стало міцним». «Я молюся від щирого серця за те, щоб наш союз продовжував захищати наші спільні цінності і щоб ми ігнорували гучні заклики ще більше замкнутися в собі», – сказав британський монарх.

Це лише другий в історії виступ британського монарха перед американським законодавчим органом. Попереднього разу це було 1991 року, коли перед Конґресом виступила Елізабет II.

Чарльз III прибув до Сполучених Штатів у понеділок, 27 квітня, разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою. Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прийняли британське королівське подружжя у Білому домі. Під час урочистого прийому Трамп сказав, що «протягом століть, які минули з моменту здобуття Сполученими Штатами незалежності, американці не мали ближчих друзів, ніж британців».

Глава Білого дому нагадав про існуючі між Лондоном і Вашінґтоном «особливі відносини» – цей вислів свого часу вжив Вінстон Черчілль. Трамп також похвалив британські збройні сили, зазначивши, що США та Велика Британія «боролися разом краще», ніж поодинці. Таким чином, Трамп значно пом'якшив свою риторику щодо Лондона. В останні два місяці американський президент неодноразово критикував Об’єднане Королівство та інших союзників НАТО за їхнє небажання підтримати США та Ізраїль у війні з Іраном.