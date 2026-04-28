У місцевих радах з’являться заступники голів з питань оборони.

Україна продовжує формувати інфраструктуру національного спротиву. У межах законодавчих змін у місцевих радах запроваджують посаду заступника голови з питань оборони. Їх обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони України.

 

"Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу", – розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

 

За його словами, система національного спротиву дозволяє державі швидше й ефективніше реагувати на загрози. Водночас у воєнний час важливо забезпечити гнучкість управлінських рішень.

 

"Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими", – наголосив Євген Мойсюк.

 

Серед прикладів таких змін – спрощення процедур дообладнання авіаційної техніки та залучення приватного сектору до посилення протиповітряної оборони у взаємодії зі Збройними Силами.

 

28.04.2026

