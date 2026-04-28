У Львові заарештували підлітка за злив ворогу даних про авіацію ЗСУ.

 

У Львові суд взяв під варту підлітка, якого підозрюють у поширенні інформації про військову авіацію ЗСУ. Йдеться про дані щодо переміщення, розташування та діяльності літаків Повітряних сил. Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду.

 

Згідно з даними слідства, неповнолітній систематично публікував такі відомості у Telegram-каналі "AviationArchives", а також надсилав окремі матеріали в приватних повідомленнях. Серед оприлюдненого – фото і відео військових об’єктів, які можна було ідентифікувати на місцевості. Правоохоронці наголошують: частина цієї інформації не була у відкритому доступі й має оборонний характер.

 

Зокрема, влітку 2025 року він опублікував фото винищувача МіГ-29 у ангарі, детально описавши його озброєння та готовність до бойового вильоту. Згодом виклав відео F-16 після бойового завдання з поясненням, яке саме озброєння міг використовувати літак.

 

У матеріалах справи також згадується листування підозрюваного з невстановленими особами. Одного зі співрозмовників слідство пов’язує з військовослужбовцем РФ.

 

В одному з голосових повідомлень він прямо зазначав, що надсилає "оригінал", бо не хоче редагувати відео, і припускав, що співрозмовник добре знає місцевість.

 

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, вказуючи на ризики втечі, впливу на свідків та знищення доказів. Окремо зазначалося, що підліток має технічні можливості для подальшого поширення інформації.

 

Захист просив обрати м’якший запобіжний захід – домашній арешт. Адвокат наголошував на віці підозрюваного, його співпраці зі слідством і наявності постійного місця проживання. Сам підліток у суді заявив, що не усвідомлював наслідків і вважав оприлюднені матеріали відкритими.

 

Втім, суд дійшов висновку, що підозра є обґрунтованою, а ризики – реальними. З огляду на тяжкість інкримінованого злочину, підлітку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

 

Під вартою він перебуватиме щонайменше до 14 червня 2026 року.

 

28.04.2026

