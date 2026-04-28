Між жахливо і бездоганно

Вся складна сучасна геополітика забудеться, «спливе, як сльоза на дощі»,– запам’ятаються гойдалки з цінами на нафту і те, що один неадекват стріляв з дробовика в сторону іншого неадеквата. Огляд подій тижня в Україні.

Допомога тижня

Стверджувати, що Рада Європейського Союзу затвердила кредит для України на 90 мільярдів євро і прийняла двадцятий пакет санкцій проти РФ, бо Орбан пішов за російським кораблем, – то робити комплімент «консерві». Проте офіційною версією є така теза: Україна відремонтувала пошкоджений росіянами нафтопровід «Дружба» (про це пізніше), і тому Угорщина скасувала власне вето щодо кредиту ЄС, а Словаччина з того ж приводу припинила блокувати санкції.

Стосовно санкцій, то їх вже назвали «режим very light», і вони передбачають: збільшення до 632 кількість суден «тіньового» флоту, яким заборонено доступ до портів ЄС; обмеження для 58 російських компаній і людей, пов’язаних із виробництвом зброї, а також 16 компаній з Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі; повна заборона на транзакції з двадцятьма російськими банками і з чотирма фінансовими установами в третіх країнах, під санкції потрапили і зареєстровані в РФ криптоплатформи; до підсанкційного списку додали 60 компаній (32 російські та 28 з третіх країн) і 120 санкцій проти олігархів, військових компаній, пропагандистів, осіб, причетних до викрадення українських дітей і розграбування культурної спадщини; введено заборони на експорт технологій і товарів (на понад 360 мільйонів євро) та імпорт російської сировини (на понад 570 мільйонів євро), запроваджено квоту на імпорт аміаку; підсанкційними стали порти Мурманськ і Туапсе та нафтовий термінал «Карімун» в Індонезії, який допомагав росіянам обходити обмеження на транспортування нафти.

В Туапсе українські дрони ввели ефективніші санкції, але і за то, що європейці прийняли 23 квітня, їм можна подякувати.

Фінансова сторона європейської допомоги виглядає ефектніше. Головне, що виплати за кредитом з’являться вже в другому кварталі поточного року (є інформація, що процес стартує навіть у квітні) і 30 мільярдів євро підуть на макроекономічну підтримку, решта – на оборону. За словами Зеленського, кошти скерують на виробництво і закупівлю зброї та на підготовку енергетики і критичної інфраструктури до наступної зими. Цього року Україна отримає 16,7 мільярда євро.

Труба тижня

Як казали в Угорщині та Словаччині (єдині країни в Євросоюзі, які досі купують російські вуглеводні), «Україна блокує нафтопровід "Дружба" з політичних міркувань». Тепер та ж Україна з тих же «політичних міркувань» нафтогін, у який на початку року влучили росіяни, поремонтувала. Ремонт відбувався за допомоги європейців (процесу сприяла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн), але вийшло трохи нелогічно – росіяни нищать, ремонтують українці, до яких є претензії «з політичних міркувань», а до руйнівників претензій нема.

Можливий позитив у «справі з трубою» знайшов Денис Шмигаль. «Це (відновлення роботи "Дружби", – авт.) допоможе нам отримувати додаткові об’єми. Можливо, здешевити дизель як ресурс, який Україна буде отримувати завдяки трубопровідному транспорту», – заявив віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики.

Поки що оптимізм колишнього прем’єра залишається нереалізованим і ціни на АЗС продовжують викликати легкий стрес – але може Денис Анатолійович знає щось трохи більше про паливно-енергетичний комплекс.

Схід тижня

Орієнтальна зацікавленість Володимира Зеленського виявилася всерйоз і надовго – президент України знову (вдруге за місяць) відвідав Саудівську Аравію. Зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом в Джидді Зеленський обговорив три напрями співпраці між країнами, про які прес-служба президента повідомила: «Перший напрям – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів».

Тим часом інсайдерські джерела повідомили, що поглиблення україно-арабської співпраці відбулося на тлі помітного охолодження стосунків між арабами й американцями. Кажуть, буцім Пентагон і Державний департамент не були сильно в захваті від того, що саудити тісніше контактуватимуть у мілітарному плані з європейцями загалом і українцями зокрема, але керівництво Королівства після перформенсу з Іраном, Ормузькою протокою й імпотентним захистом Штатами союзників у регіоні делікатно вказало американцям на їх сучасне місце в геополітиці. А The New York Times опублікувала текст, в якому автор, ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч вказав на те, що Україна підхопила «смолоскип демократії», втрачений Штатами, а за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США. І резюме матеріалу без коментарів: «Жодна нація не може зрівнятися з американською могутністю, але вперше в моєму дорослому житті моральне та стратегічне серце захисту ліберальної демократії не б'ється у Вашингтоні. Воно також не б'ється в Лондоні, Парижі, Берліні чи Оттаві. Воно в Києві, де мужній лідер і мужній народ підхопили смолоскип, який впустила Америка».

Після Джидди Зеленський відвідав Баку, де мав плідну бесіду з президентом Азербайджану Алієвим і підписав шість двосторонніх угод. З цього приводу на кавалки рвало вже росіян. Наслідки візиту побачимо вже незабаром.

Гості тижня

Люди, життєвим принципом яких є «доколупатися», можуть закинути принцу Гаррі, що до Києва, а потім до Бучі син Чарльза і Діани приїздив попіаритися, бо відвідини України на Заході сприймаються як подвиг. Для решти спільноти герцог Сассекський оприлюднив текст, лейтмотивом якого стало твердження, що голоси та стійкість українців дають надію на майбутнє, яке може стати прикладом для всього світу.

Візит в Україну президентки Молдови Маї Санду інформаційно особливо не супроводжувався. Офіційну версію озвучила сама гостя: «Через 40 років після Чорнобиля я перебуваю у Києві для переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським і вирушаю до Чорнобиля, щоб вшанувати пам’ять тих, хто пожертвував своїм здоров’ям і життям заради Європи».

За не такою офіційною інформацією Санду з Зеленським обговорювали варіанти вирішення питання Придністров’я, де росіяни зберігають який не який, але таки плацдарм, що може створити проблеми обидвом країнам. Принаймні російські пропагандисти жвавіше стали обговорювати можливість рейду з Тирасполя на Одесу.