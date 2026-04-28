У рамках обміну Польща передала Росії археолога Бутягіна, якого мали екстрадувати до України.

На польсько-білоруському кордоні відбувся обмін 5 на 5. З білоруських тюрем звільненно журналіста Анджея Почобута та інших в’язнів сумління.

Затриманого у Польщі за запитом України російського археолога Алєксандра Бутягіна передано Росії в рамках обміну ув'язненими з Білоруссю. Про це повідомив телеканал Belsat. На кордоні Білорусі та Польщі відбувся обмін ув'язненими за формулою «п'ять на п'ять».

Серед осіб, переданих польській стороні, – журналіст Анджей Почобут, який з 2021 року був ув'язнений у Білорусі. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск особисто зустрів його на кордоні.

Імена інших учасників обміну наразі не оголошені. Відомо, що польській стороні передали п'ятьох осіб, засуджених у Білорусі та Росії за шпигунство. Їх обміняли на п'ятьох громадян Білорусі, Росії та інших країн СНД, затриманих на території різних країн Європейської Унії та інших держав.

Нагадаємо, що Алєксандра Бутягіна затримали на початку грудня 2025 року у Варшаві за запитом України, де його роком раніше оголосили у розшук. Офіс генпрокурора України звинувачує Бутягіна в тому, що він з 2014 року незаконно проводив розкопки на об’єкті культурної спадщини «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі, чим завдав шкоди українській культурній спадщині на суму понад 200 млн грн.

У березні Окружний суд Варшави схвалив запит України щодо екстрадиції Бутягіна. Його захисту не вдалося домогтися відмови у видачі, обґрунтованої побоюваннями «за його життя та здоров'я в Україні».

Анджей Почобут – білоруський журналіст та активіст Спілки поляків Білорусі. Його затримали 25 березня 2021 року в Гродно за звинуваченням у «розпалюванні національної та релігійної ворожнечі», а також у «реабілітації нацизму». Підставою стали публікації про протести в Мінську, заяви на захист польської меншини та матеріали минулих років. 2023 року суд засудив Почобута до восьми років колонії посиленого режиму.