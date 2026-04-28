1525-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:00 Чехія приєдналася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зазначається, що Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи.

17:25 Латвія передасть Україні додаткові бойові бронемашини типу CVR(T), повідомили в Міноборони Латвії.

16:50 Об’єднані Арабські Емірати виходять з Організації країн-експортерів нафти, пише Reuters з посиланням на заяву міністра енергетики ОАЕ Сухайла Мохамеда аль-Мазруея. Після виходу з ОПЕК та ОПЕК+ Емірати більше не будуть зобовʼязані дотримуватися квот на видобування нафти та матимуть змогу видобувати її в необмежених кількостях. Водночас ОПЕК втратить контроль над частиною світового запасу нафти та не зможе регулювати видобуток в ОАЕ.

16:15 Польща та Білорусь обмінялися в’язнями у форматі "п’ять на п’ять", пише Gazeta Wyborcza. За словами спецпредставника Трампа з питань Білорусі Джона Коула, американській команді "вдалося допомогти у звільненні" трьох поляків та двох молдаван. Зазначається, що серед звільнених із білоруської в'язниці – журналіст Анджей Почобут, який провів там п’ять років за критику Лукашенка.

15:40 Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження, пише Haaretz. Також ЄС вимагає від Ізраїлю інформації про українську пшеницю, викрадену РФ та імпортовану до країни.

15:05 У ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України здійснили повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

14:30 Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів розпалу Холодної війни, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. За його словами, війни в Європі та на Близькому Сході поставили під удар світові інструменти ядерної безпеки.

"Нині особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів розпалу Холодної війни. Війна повернулася до Європи та на Близький Схід, і багатосторонні механізми, що лежать в основі миру та безпеки, перебувають під величезним тиском. У сьогоднішній ядерній сфері ми стикаємося з нестійким протистоянням, з великою кількістю учасників, більшими ризиками та меншою ясністю".

13:55 Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні, повідомляє пресслужба парламенту. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів, двоє парламентарів були проти.

13:20 Україна готує санкційний пакет щодо причетних до оборудок із краденим українським зерном, заявив Зеленський.

"Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни".

12:45 На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони України знищили командні штаби, склад і скупчення військових РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

12:10 Консультації щодо закону про цивільну зброю почнуться цього чи наступного тижня, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Консультації будуть на цьому чи на наступному тижні. Ми залучаємо представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, нардепів та військових. Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося".

11:35 Трамп скептичний щодо нової мирної пропозиції Ірану, пише CNN з посиланням на джерела. Як зазначає видання, американський президент, ймовірно, не прийме план, який було передано США протягом останніх кількох днів. Відкриття протоки без розв'язання питань щодо збагачення урану Іраном або запасів урану, придатного для виготовлення бомби, може позбавити США ключового важеля впливу в переговорах.

11:00 МЗС України офіційно запросило посла Ізраїлю для вручення ноти протесту через друге судно з вкраденим українським збіжжям, яке прибуло до Хайфи, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам".

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ рф, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни (77%).

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1297 із 1459 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,0% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1320,3% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

156,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

96,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Конотопі, внаслідок атак знеструмлено частину міста, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

09:50 За минулу добу через обстріли населених пунктів області є численні руйнування житла та інфраструктури, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:45 У Кривому Розі внаслідок російського удару по об’єкту інфраструктури загинув чоловік, ще 5 людей поранено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

09:40 Російські війська впродовж доби завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атак по Запорізькому району пораненні дві жінки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Російські війська впродовж доби атакували Миколаївську область безпілотниками, у Миколаєві внаслідок удару поранений чоловік, також зафіксовано пошкодження житла та автомобіля, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:25 Упродовж доби під російським вогнем у Сумській області перебували 19 населених пунктів, унаслідок російських обстрілів одна жінка загинула, ще четверо людей поранені, повідомили в Національній поліції України.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Покровське, Лісне, Новоселівка та Гаврилівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка, Любицьке, Червона Криниця, Одарівка, Запорожець та Новоолександрівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового, Нововасилівки, Колодязного На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки. На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Шийківка. На Слов’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Озерного. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Вільне та Новопавлівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах населених пунктів Олександроград, Новогригорівка та у бік Вербового, Єгорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Оленокостянтинівки, Залізничногт, Святопетрівки, Мирного, Цвіткового, Чарівного та Гуляйпільського. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Степового. На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири спроби просунутися в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також знешкоджено 16 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 1039 безпілотних літальних апаратів, 276 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії опублікувало відповідь на занепокоєння щодо поточних проблем із набором до лав сил безпілотних систем Росії, які, за повідомленнями, намагалися заповнити набірними квотами за рахунок студентів російських університетів.

• Високопоставлені російські чиновники продовжують наголошувати на територіальних цілях Росії в Україні, що виходять за межі вимог щодо виведення українських військ з Донецької області.

• Іранська делегація на чолі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі підкреслила важливість російсько-іранських стратегічних відносин під час зустрічі з президентом Росії Путіним у Санкт-Петербурзі 27 квітня.