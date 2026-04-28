У російському Туапсе знову пожежа на НПЗ після атаки українських дронів.

Попередню пожежу гасили чотири дні, вона призвела до екологічної катастрофи.

У місті Туапсе, що на чорноморському узбережжі Росії, через атаку українських безпілотників у ніч на вівторок, 28 квітня, знову сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву оперативного штабу Краснодарського краю РФ.

Постраждалих, як стверджується в заяві, немає. Про інші наслідки невідомо.

Місцеві мешканці приблизно о другій години ночі повідомляли про вибухи над містом та роботу ППО. Вони розповіли Telegram-каналу «Осторожно, новости», що атака безпілотників тривала кілька годин.

Telegram-канал Astra поширив відео густого диму з міських камер спостереження і підтвердив, що горить Туапсинський НПЗ у морському порту, який протягом останніх днів вже неодноразово зазнавав атак українських безпілотників.

Українські телеграм-канали також публікують кадри атаки на морський термінал та подальшої пожежі на НПЗ.

Туапсинський НПЗ зазнає українських атак зі середини квітня. Пожежу, що почалася після однієї з цих атак, загасили лише на четверту добу. У місті спостерігається екологічна катастрофа: випали «нафтові дощі», повітря наповнилося сажею, а допустима концентрація бензолу та ксилолу перевищила норму в 2–3 рази. Наступного дня після того, як відкрите горіння вдалося ліквідувати, нафтопродукти через зливи потрапили з річки в море.