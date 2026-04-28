Фрідріх Мерц припустив, що Україні доведеться змиритися з втратою територій.

Водночас, на думку німецького канцлера, це допоможе Україні прокласти шлях до членства в ЄУ.

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Україні, укладаючи мирну угоду з Росією, можливо, доведеться погодитися з тим, що частини її території можуть залишитися поза контролем Києва. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV. Таким чином канцлер пов’язав територіальні поступки України з перспективами її вступу до Європейської Унії.

«У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у певний момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською», – сказав Мерц, виступаючи перед учням гімназії Карла Великого (Carolus-Magnus-Gymnasium) в Марсберзі у Північному Райні-Вестфалії в понеділок, 27 квітня.

За словами Мерца, якщо президент України Володимир Зеленський «хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість», то йому потрібно провести референдум з цього питання. На думку бундесканцлера, Зеленський повинен пояснити українцям: «Я відкрив вам шлях до Європи».

Водночас Мерц застеріг Київ від сподівань на швидкий вступ до Євроунії, зазначивши, що Україна не зможе долучитися до спільноти під час війни. Він також зауважив, що спочатку Україна повинна відповідати суворим критеріям вступу, зокрема тим, що стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

«Зеленський мав ідею вступити до ЄУ 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року нереалістично», – запевнив Мерц. Він запропонував проміжні кроки, такі як надання Україні ролі спостерігача в інституціях ЄУ, що, за його словами, зустріло широке схвалення серед європейських лідерів на їхньому саміті минулого тижня на Кіпрі, на якому був присутній Зеленський. Мерц навів як приклад можливість того, що Україна матиме свого представника в Європейської комісії, але без права голосу, або члена Європейського парламенту теж без права голосу.