Повстанці в Малі вбили міністра оборони.

Вони також збили гелікоптер з російськими військовиками й вигнали росіян з бази в Кідалі.

 

 

У Малі повстанці-туареги в союзі з джихадистами з «Групи підтримки ісламу та мусульман» провели наймасштабніші за останні роки атаки проти сил правлячої в країні військової хунти. Низка ЗМІ повідомила про загибель малійського міністра оборони Садіо Камари, який вважався одним із ключових союзників Росії. Про це пише французька газета Le Figaro. Як повідомили джерела в малійському уряді, міністр, його дружина та двоє онуків загинули внаслідок вибуху автомобіля біля його резиденції в Каті – передмісті столиці Бамако.

 

Збройні заворушення в країні розпочалися 25 квітня зразу в багатьох регіонах, у тому числі в містах Гао, Севаре та Кідалі на півдні та південному сході країни. Повстанське угруповання туарегів «Фронт звільнення Азавада» у суботу, 25 квітня, повідомило про взяття міста Кідаля, яке з 2023 року перейшло під контроль урядових сил. Під тиском туарегів російській військові найманці з «Африканського корпусу» міністерства оборони Росії, який підтримував малійську хунту, були змушені ретируватися зі своєї тамтешньої бази.

 

Повстанці також збили гелікоптер «Африканського корпусу». Як стверджує Telegram-канал Fighterbomber, екіпаж і мобільна вогнева група, яка перебували на облавку, загинули. Telegram-канал «Африканського корпусу» опублікував заяву, в якій стверджував про «підготовлену західними спецслужбами спробу державного перевороту» в Малі.

 

Нагадаємо, що після путчу 2021 року до влади в Малі прийшла військова хунта на чолі з перехідним президентом Ассімі Гоїтою. Нова влада країни налагодила тісні зв'язки з Кремлем та російськими військовими найманцями на кшталт ПВК «Вагнер». У червні 2025 року вагнерівців заступив «Африканський корпус» міноборони РФ. Російських вояків і найманців у Малі неодноразово звинувачували у вбивстві мирних мешканців.

 

27.04.2026

